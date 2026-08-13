¿Por qué algunos viajeros ponen cinta adhesiva en las ruedas de sus maletas? Este truco puede ayudarte a protegerlas

Para qué sirve poner cinta adhesiva a las ruedas de una maleta Foto: Cortesía

Cuando pensamos en una maleta de viaje usualmente vinculamos este objeto con todo lo que podría caber en ella: ropa, zapatos, accesorios y demás objetos que pueden incrementar su peso. Sin embargo, hay una parte de la maleta que suele pasar desapercibida hasta que comienza a fallar: las ruedas.

Durante un viaje, las ruedas están en contacto constante con diferentes superficies. Antes de llegar a la banda de equipaje, pueden pasar por pisos del aeropuerto, banquetas, estacionamientos y calles, además de estar expuestas al movimiento y manipulación propios del traslado del equipaje.

Por eso, algunos viajeros han comenzado a utilizar un truco sencillo y económico: colocar cinta adhesiva sobre las ruedas de la maleta antes de salir de casa.

Seguramente hasta este punto te estarás preguntando para qué sirve este truco. Y lo mejor de todo es que es una sencilla acción que te evitará accidentes desagradables.

¿Para qué sirve poner cinta adhesiva en las ruedas de la maleta?

La principal función de la cinta es crear una protección temporal contra la suciedad.

Las ruedas son uno de los componentes que más contacto tienen con el suelo. Durante un viaje pueden encontrarse con polvo, arena, pequeñas piedras, pelusas, líquidos y otros residuos.

Parte de esas partículas puede terminar alrededor de los ejes o en los pequeños espacios que existen entre la rueda y su mecanismo de giro.

Al cubrir la parte exterior de la rueda con cinta adhesiva, una parte de esos residuos puede quedarse sobre el material en lugar de adherirse directamente a la rueda.

Una vez que termina el viaje, basta con retirar la cinta y desecharla.

De esta manera, el viajero puede evitar una limpieza más complicada y retirar de una sola vez buena parte de la suciedad que se acumuló durante el trayecto.

¿La cinta adhesiva realmente protege las ruedas?

Sí puede ofrecer una protección temporal frente a la suciedad, pero es importante no exagerar sus beneficios.

La cinta no convierte una rueda convencional en una rueda más resistente ni evita que se desgaste.

Tampoco protege completamente contra golpes, caídas o daños que puedan producirse cuando la maleta es manipulada durante el traslado.

¿Cómo poner cinta en las ruedas de una maleta?

Si quieres probar este método, hacerlo correctamente es más importante que utilizar una gran cantidad de cinta. Por lo que tendrás que ser muy cuidadoso a la hora de colocarla.

Antes de comenzar, lo recomendable es que las ruedas estén limpias y secas.

Después, la cinta debe colocarse únicamente sobre la parte exterior de la rueda que entra en contacto con el suelo.

No es recomendable cubrir los ejes, rodamientos o mecanismos que permiten que la rueda gire.

Si esos componentes quedan obstruidos, la maleta podría desplazarse con mayor dificultad.

Tampoco es necesario envolver completamente el sistema de ruedas. Una capa bien colocada puede ser suficiente para crear una barrera temporal.

Otro punto importante es elegir un adhesivo que no deje demasiados residuos sobre el plástico, hule u otro material de la rueda.

¿La cinta evita que las ruedas se rompan?

La respuesta es: No. Este es probablemente el punto que más debe aclararse para evitar falsas expectativas.

Las ruedas pueden dañarse por golpes, sobrepeso, desgaste, manipulación brusca o por la propia calidad de los materiales con los que fueron fabricadas.

La cinta adhesiva solamente puede ayudar a disminuir la cantidad de suciedad que entra en contacto con determinadas partes de la rueda.