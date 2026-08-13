Harley-Davidson alerta por falla en el freno trasero: estos son los modelos afectados en México

Si tienes una motocicleta Harley-Davidson y la compraste recientemente, hay una revisión urgente que tiene que hacer. Profeco informó sobre una alerta emitida por Harley-Davidson México debido a una posible falla que podría comprometer el funcionamiento del freno trasero de algunas unidades.

El llamado involucra 101 motocicletas de cuatro modelos correspondientes a los años 2025 y 2026. La campaña de revisión no tiene una fecha límite definida y, lo más importante para quienes tengan una unidad afectada, la reparación será sin costo.

La alerta no significa que todas las motocicletas de la marca tengan el problema. El llamado está dirigido exclusivamente a determinadas unidades que podrían presentar esta condición.

¿Qué falla tienen las motocicletas Harley-Davidson?

El problema está relacionado con la línea del freno trasero y el espacio existente entre este componente y el Módulo de Control de la Carrocería (BCM).

De acuerdo con la información de la alerta, ambos elementos podrían entrar en contacto por una falta de espacio suficiente. Con el uso de la motocicleta, ese roce podría provocar un desgaste capaz de generar un agujero en la línea de freno, causando una posible pérdida de líquido de frenos.

Si la fuga no se detecta a tiempo, la capacidad de frenado trasero podría disminuir. Y en una motocicleta, no es precisamente una falla para luego.

¿La falla puede provocar un accidente?

La posible pérdida de líquido podría reducir la capacidad de frenado trasero, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de un accidente.

Precisamente por eso Profeco difundió el llamado a revisión, como parte de las alertas destinadas a informar a las personas consumidoras cuando un producto puede representar un riesgo para su seguridad.

¿Qué modelos de Harley-Davidson están afectados?

El llamado contempla 101 unidades de los siguientes modelos:

FLHC , año modelo 2025.

, año modelo 2025. FXBB , año modelo 2025.

, año modelo 2025. FXLRS , años modelo 2025 y 2026.

, años modelo 2025 y 2026. FXLRST, años modelo 2025 y 2026.

Es importante recalcar que pertenecer a alguno de estos modelos y años no significa automáticamente que la motocicleta tenga la falla. La revisión permitirá determinar si la unidad está involucrada en el problema.

¿La reparación de las Harley-Davidson afectadas tendrá costo?

Uno de los puntos más importantes del llamado a revisión es que Harley-Davidson de México realizará la reparación sin costo para las personas propietarias de las unidades involucradas.

Para acceder al servicio, se debe solicitar una cita con un distribuidor autorizado de Harley-Davidson y verificar si la motocicleta forma parte de la campaña.

La campaña permanecerá vigente por tiempo indefinido, así que no hay una fecha de vencimiento inmediata para realizar la revisión.

¿Qué deben hacer los dueños de una Harley-Davidson?

Si tienes alguno de los modelos señalados, lo recomendable es no asumir que tu motocicleta está fuera de la campaña solamente porque funciona con normalidad.

El primer paso es verificar si la unidad está incluida en el llamado a revisión. Después, puedes contactar a un distribuidor autorizado para programar la inspección correspondiente.

Harley-Davidson de México también puso a disposición el número 800 269 4589 para atender dudas relacionadas con esta campaña.

Si la motocicleta está involucrada, la reparación deberá realizarse sin costo.

Para tu seguridad, Profeco también mantiene canales de atención para orientar a las personas consumidoras sobre este tipo de alertas.

¿Cómo saber si mi Harley-Davidson está dentro de un llamado a revisión?

Una de las herramientas más útiles para quienes tienen una motocicleta de la marca es consultar los llamados a revisión de Harley-Davidson mediante el número de identificación vehicular (VIN).

Por eso, si tienes una Harley-Davidson de los años señalados, revisar el VIN puede protegerte de un accidente.

Si tu Harley-Davidson corresponde a alguno de los modelos y años incluidos, vale la pena tomarse unos minutos para verificar la unidad y, si corresponde, agendar la revisión.