¿Tienes alguno de estos accesorios en tu coche? ¡Cuidado! Podrías recibir una multa de hasta $5,865 pesos en CDMX

¿Tienes alguno de estos accesorios en tu auto? ¡Cuidado! Podrías recibir una multa de hasta $5,865 pesos en CDMX

Circular por la CDMX ya implica suficientes retos como para agregarle una multa a tu trayecto. Y aunque algunos accesorios para tu coche podrían parecer simples detalles estéticos, mejoras para hacer más cómodo el manejo o reflejar tu personalidad, hay modificaciones que pueden meterte en problemas con las autoridades capitalinas.

Actualmente, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece restricciones para determinados aditamentos y modificaciones en los autos. Dependiendo de la infracción, las sanciones pueden ir de 10 a 50 UMAs, lo que en 2026 representa desde poco más de mil pesos hasta $5,865.50 pesos.

Por eso, si tienes tu auto personalizado hasta el último tornillo, vale la pena revisar qué de lo que llevas instalado podría salirte caro.

¿Cuáles son los accesorios para auto por los que pueden multarte en CDMX?

El artículo 43 del Reglamento de Tránsito contempla diferentes elementos que no deben utilizarse cuando representan un riesgo para otras personas, dificulten la identificación del vehículo o modifiquen determinadas características de funcionamiento.

Estos son los principales que debes tener en cuenta:

Neumáticos o mecanismos que dañen el pavimento

Los vehículos no pueden circular con bandas de oruga, ruedas metálicas, neumáticos metálicos u otros mecanismos de tracción que deterioren la superficie de rodamiento.

La sanción correspondiente puede ser de 20 a 30 UMAs, es decir, aproximadamente entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos con el valor de la UMA de 2026.

No es precisamente el tipo de accesorio que suele tener el automovilista promedio, pero la norma lo contempla.

Luces o faros que deslumbren

Las modificaciones al sistema de iluminación que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas o que pueden provocar deslumbramiento y afectar la visibilidad de otros conductores o peatones son prioridad.

La multa va de 10 a 20 UMAs, equivalente a alrededor de $1,173.10 a $2,346.20 pesos.

Así que si estás pensando en convertir tu auto en un antro, quizá sea mejor pensarlo dos veces.

Micas, cintas, portaplacas o elementos que oculten la matrícula

La placa del automóvil debe permanecer visible y ser fácilmente identificable.

Por eso están restringidos elementos como micas, láminas, portaplacas, luces de neón u otros accesorios que dificulten la lectura de los números y letras de la matrícula.

Esta infracción contempla una multa de 10 a 20 UMAs, es decir, hasta $2,346.20 pesos.

Este punto es especialmente importante porque la identificación de las placas permite que las autoridades puedan reconocer correctamente a los vehículos.

Detectores de radar

El reglamento sanciona el uso de dispositivos que permitan detectar radares de velocidad, con una multa de 40 a 50 UMAs.

Con la UMA vigente en 2026, la sanción puede alcanzar los $5,865.50 pesos. Es decir, de todos los accesorios incluidos en esta lista, este es el que puede generar la multa más alta.

Modificaciones al sistema de escape

Si modificaste el escape de tu auto para que suene mucho más fuerte, cuidado. El reglamento contempla sanciones cuando la alteración del sistema de escape tiene como resultado la generación deliberada de ruido excesivo.

La multa puede ser de 20 a 30 UMAs, equivalente a entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos.

Claxon modificado

También existen restricciones para quienes sustituyen el claxon original por una bocina que produzca ruido excesivo o un sonido diferente, tales como el clásico de vaca, tren o de Tarzán que todos hemos escuchado alguna vez.

La sanción contemplada es de 20 a 30 UMAs, por lo que puede llegar a $3,519.30 pesos.

Vidrios con polarizado excesivo

En los vidrios laterales y traseros, las películas de control solar u oscurecimiento no deben superar el 20%, de acuerdo con la disposición citada por la publicación.

La norma contempla una excepción cuando existe una razón médica debidamente acreditada ante la autoridad correspondiente y esta queda asentada en la tarjeta de circulación.

La sanción para quienes incumplan puede ser de 20 a 30 UMAs, es decir, hasta $3,519.30 pesos.

¿De cuánto es la multa máxima por estos accesorios en CDMX?

La sanción más alta corresponde a los detectores de radar, cuya infracción puede alcanzar las 50 UMAs. Con el valor de la UMA de 2026, de $117.31 pesos diarios, eso representa $5,865.50 pesos.

El monto final depende del accesorio o modificación detectada y del rango de UMAs establecido para cada conducta.

Neumáticos o mecanismos que dañen el pavimento: $2,346.20 a $3,519.30

Faros o luces deslumbrantes: $1,173.10 a $2,346.20

Elementos que oculten las placas: $1,173.10 a $2,346.20

Detector de radar: $4,692.40 a $5,865.50

Escape modificado por ruido excesivo: $2,346.20 a $3,519.30

Claxon modificado: $2,346.20 a $3,519.30

Polarizado excesivo: $2,346.20 a $3,519.30

¿Por qué están prohibidos estos accesorios?

Las disposiciones buscan mantener condiciones que permitan una circulación segura, conservar la visibilidad de las placas, evitar modificaciones que puedan afectar a otros usuarios de la vía y facilitar la vigilancia de los vehículos.

¿Qué hacer para evitar una multa de tránsito en CDMX?

Antes de salir a circular, conviene revisar aquellos accesorios que hayas instalado por estética, comodidad o modificación del vehículo.

Al final, personalizar tu coche puede ser divertido, pero hacerlo sin considerar el Reglamento de Tránsito CDMX puede convertir una modificación aparentemente inofensiva en un gasto inesperado.