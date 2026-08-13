Perseidas iluminaron el cielo de agosto: así fue la lluvia de meteoros

Perseidas Lluvia de meteoros

La madrugada de este jueves el cielo tuvo uno de sus espectáculos más esperados por propios y extraños del mundo de la astronomia: las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más populares del año, que alcanzaron su punto máximo después de una noche especialmente favorable para observarlas.

El máximo ocurrió durante la madrugada del 13 de agosto, después de que la actividad comenzara a incrementarse desde la noche del miércoles. Este año las condiciones fueron particularmente buenas debido a que la Luna nueva coincidió con el periodo de mayor actividad, por lo que su luz no compitió con el brillo de los meteoros.

En condiciones ideales, con un cielo oscuro y poca contaminación lumínica, podían observarse más de 100 meteoros por hora, aunque la cantidad visible depende del lugar, el clima y la altura del radiante sobre el horizonte.

Pero ¿qué son exactamente las Perseidas?

Aunque popularmente se les conoce como “estrellas fugaces”, no son estrellas. Se trata de pequeñas partículas de polvo y roca que fueron desprendidas por el cometa 109P/Swift-Tuttle, cuya órbita deja una especie de rastro de fragmentos alrededor del Sol.

Cada año, entre julio y agosto, la Tierra atraviesa esa zona de partículas. Cuando alguno de estos fragmentos entra a gran velocidad en la atmósfera, la fricción con los gases provoca que se caliente, se vaporice y produzca el destello que vemos desde el suelo.

Las Perseidas parecen surgir de la constelación de Perseo, de ahí su nombre. Ese punto aparente de origen recibe el nombre de radiante, aunque los meteoros pueden atravesar prácticamente cualquier zona del cielo.

La lluvia comenzó alrededor del 17 de julio y continuará hasta aproximadamente el 24 de agosto, por lo que el espectáculo todavía no termina. Aunque la actividad disminuye después del máximo, durante las próximas noches aún será posible observar algunos meteoros, especialmente después de la medianoche y antes del amanecer.

Para intentarlo no hace falta telescopio. Lo más importante es alejarse de las luces de la ciudad, buscar un lugar con el cielo despejado y permanecer unos minutos en la oscuridad para que la vista se adapte. También conviene observar una zona amplia del cielo, en lugar de concentrarse únicamente en Perseo.

Así que si anoche te las perdiste, todavía hay una oportunidad: las Perseidas ya pasaron por su máximo, pero el cielo todavía guarda algunas estrellas fugaces para las siguientes noches.