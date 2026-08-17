Día del Abuelo 2026: INAPAM lanza descuentos especiales para este 28 de agosto

INAPAM Ofrecen descuentos especiales por Día del Abuelo (INAPAM y Pexels)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrecerá descuentos especiales a todos sus tarjetahabientes en el marco del Día del Abuelo, el cual se celebra este 28 de agosto. Descubre cuáles serán los beneficios.

¿Qué descuentos habrá para miembros de INAPAM por Día del Abuelo?

El Día del Abuelo se conmemora cada 28 de agosto desde 1983, con el fin de reconocer su trabajo y sabiduría. Se trata de una celebración de la vejez y el legado de los adultos mayores.

INAPAM, el programa para todas las personas que tengan 60 años o más y residan en México, ofrece descuentos en transporte, alimentos, salud, medicamentos, cultura, recreación, servicios y comercios a todos sus tarjetahabientes. Para este Día del Abuelo, además de todos los beneficios que ya permite, poseer una tarjeta del programa te permitirá acceder a descuentos para ciertos establecimientos y servicios.

Principalmente, habrá rebajas especiales en restaurantes. Algunos establecimientos ofrecen descuentos de hasta 20% a quienes presentan su credencial del INAPAM. Algunas de las opciones más destacadas de restaurantes en la Ciudad de México incluyen:

Bellini Restaurante Giratorio

El Timón de Cortés

Restaurante Chilpa

Restaurante Nuevo Tehuacán

También hay reducción de precio en transportes a lo largo de toda la República para tarjetahabientes del programa para adultos mayores. Estos incluyen:

Ciudad de México: 15 % en Aeroméxico y en taxis ejecutivos.

en Aeroméxico y en taxis ejecutivos. Estado de México: Hasta 40 % en renta de vehículos.

en renta de vehículos. Puebla: Rebajas en rutas urbanas hasta del 50%

Tiendas departamentales como Suburbia ofrecen rebajas en prendas de ropa que comienzan en 5 %.

Pregunta en tus locales más cercanos si ofrecerán descuentos por el Día del Abuelo. Cabes destacar que, a pesar de los beneficios que otorga contar con tarjeta de INAPAM este 28 de agosto, no habrá bono adicional a la pensión recibida.