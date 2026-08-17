Disney+ liberó la lista de películas y series esenciales para ver antes del estreno de Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday Disney+ liberó la lista oficial de series y películas para ver antes del gran estreno.

Avengers: Doomsday ha sido un proyecto ansiadamente esperado por el público fanático tanto de los cómics como del universo en cines y streaming creado por Marvel Studios, entusiasmo que ha mantenido a las y los fans envueltos en altas expectativas y teorías de lo que ocurrirá en la nueva aventura, por lo tanto, empaparse del contexto antes del estreno del magno crossover es crucial para vivir la experiencia multiversal.

A pesar de que, a lo largo de los últimos meses, han surgido diversas especulaciones sobre las producciones esenciales del MCU para ver antes de Avengers: Doomsday, Disney+ ha liberado la lista oficial de series y películas que la audiencia necesitará haber visto antes del gran estreno.

Lista oficial de series y películas para ver antes del estreno de Avengers: Doomsday

Dado que el universo de Marvel en cine y streaming es bastante extenso desde el comienzo de su primera fase e incluso tras Avengers: Endgame —cierre de la Saga del infinito—, Disney+ ha reducido la lista únicamente a películas y series fundamentales, en lugar de explorar por completo todas las producciones realizadas por el estudio hasta ahora.

Doomsday arrives December 18th.



Experience Avengers: Doomsday on bigger, brighter, & more immersive screens. Tickets are now on sale exclusively for Infinity Vision certified theaters: https://t.co/2HHPv9pj8t pic.twitter.com/zpsrdHbpHE — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 20, 2026

Ordenadas por fecha de lanzamiento, las películas y series, disponibles en la plataforma de streaming, que deben verse antes del gran crossover, son:

X-Men.

X2.

Captain America: The First Avenger.

The Avengers.

Avengers: Infinity War.

Avengers: Endgame.

Loki.

Shang-Chi.

Spider-Man: No Way Home.

Black Panther: Wakanda Forever.

Captain America: Brave New World.

Deadpool & Wolverine.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Thunderbolts.

The Fantastic Four: First Steps.

No obstante, Marvel Studios también anunció un reestreno de Avengers: Endgame que incluirá escenas inéditas que conectarán directamente a la nueva crisis.

¿Cuándo se estrenará Avengers: Doomsday?

El nuevo y ambicioso proyecto de la franquicia Avengers en el MCU, además de ser una pieza clave para el futuro de dicho universo, también será el primer magno crossover de súperheroes de Marvel en el cine, ya que su expansión ha llegado incluso hasta los 4 Fantásticos y los pioneros X-Men, quienes arrancaron este fenómenos a inicios de los 2000 con FOX.

Debido a ello, la película se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año y llegará a la pantalla grande el 18 de diciembre de 2026, compartiendo el estelar con Dune III, otra gran producción del momento.