Martes de Frescura Walmart vs Martimiércoles Chedraui: Comparativa de ofertas 18 y 19 de agosto

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Las ofertas de Walmart y Chedraui vuelven esta semana con varios descuentos en frutas y verduras en su tradicional Martes de Frescura y Martimiércoles, respectivamente. Durante este martes 18 y miércoles 19 de agosto diversos productos están con precios especiales.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

La manzana verde cuesta $40.00 por kilo en el martes e Fresucra y $44.50 en en la tienda de autoservicio mexicana, mientras que la manzana Gala registra exactamente el mismo precio en ambas cadenas: $54.00 por kilo.

El limón sin semilla muestra una de las mayores diferencias de la comparativa. El kilo se encuentra en $25.00 en Walmart y en apenas $12.00 en Chedraui. El aguacate Hass también favorece a esta última opción, con $56.90 por kilo frente a $59.00.

En melón chino, el precio es de $34.00 por kilo en Walmart y $29.50 en Chedraui. La tuna blanca se ofrece en $49.00 y $42.00 respectivamente, mientras que la papaya Maradol cuesta $40.00 en el Martes de frescura y $39.00 en el Martimiércoles.

La sandía roja muestra una diferencia amplia: $12.90 por kilo en Walmart frente a $22.90 en Chedraui. La piña miel en mitad de pieza registra $27.00 por kilo contra $29.00.

La penca de plátano Chiapas tiene una diferencia de seis pesos por kilo, con $24.00 en Walmart y $18.00 en Chedraui. En pera Bosc ocurre lo contrario: el precio es de $46.00 por kilo en Walmart y $54.90 en Chedraui.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

En verduras, el jitomate saladet se encuentra en $15.00 por kilo en Walmart, mientras que Chedraui lo ofrece en $18.50. Los champiñones presentan $89.00 por kilo frente a $98.00, con una diferencia de nueve pesos.

La zanahoria mantiene precios prácticamente iguales, $15.00 por kilo en Walmart y $15.90 en Chedraui. El chayote sin espinas, en cambio, registra una brecha de $17.00, al costar $39.90 frente a $22.90.

El ejote también resulta más económico en la cadena mexicana, con $49.90 por kilo frente a $69.00. El pepino sigue la misma tendencia con $21.90 contra $29.00.

La cebolla blanca se vende en $62.00 por kilo en el Martes de Frescura y $49.00 en la cadena mexicana. En pimiento verde, la diferencia es mínima: $82.00 y $80.00 respectivamente.

La papa blanca alfa registra $66.00 por kilo en Walmart frente a $59.00 en Chedraui. La lechuga romana cuesta $24.00 por pieza en Walmart y $18.50 en Chedraui.

El brócoli muestra una de las mayores diferencias del apartado de verduras. registrando $64.00 por kilo en Walmart y $39.90 en Chedraui.

Recuerda que debes tomar en cuenta que los precios pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la cadena comercial.