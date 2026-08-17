Muere Germán Medina: ¿Qué le pasó al cantante de regional mexicano? (Redes sociales)

Una de las promesas actuales de la música regional mexicana perdió la vida la madrugada de este lunes en un accidente carretero en Nayarit.

De acuerdo con los primeros reportes, Germán Medina, vocalista de la agrupación norteña “El Del BM”, habría fallecido mientras regresaba de una presentación en San Blas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 18, muy cerca del poblado de Mecatán en el Municipio de San Blas en el estado de Nayarit, mientras viajaba en un vehículo.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Germán Medina?

Las autoridades informaron que el automóvil en el que viajaba Germán se impactó de frente con una camioneta que previamente había quedado volcada sobre uno de los carriles de la autopista Tepic-Matanchén.

De acuerdo con información difundida en diversos medios de comunicación se estima que durante el siniestro habrían fallecido dos personas, incluyendo al vocalista de “El Del BM”.

Seguidores y amigos cercanos expresan su sorpresa ante la noticia del fallecimiento del cantante

Después del incidente, la noticia de su deceso comenzó a tomar fuerza en plataformas digitales, donde seguidores, conocidos y amigos compartieron mensajes lamentando lo sucedido y expresando palabras de despedida, acompañadas de imágenes del joven músico.

En su última publicación en redes sociales el intérprete compartió con sus seguidores una serie de fotografías y videos en donde se podía observar la felicidad y el gran compromiso de Germán Medina en cada una de sus presentaciones.

¿Quién era Germán Medina?

Germán Medina de 21 años, era estudiante de la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN), en la licenciatura de Gestión de Negocios y Proyectos; así como emprendedor e integrante del grupo norteño “El Del BM”.

Hasta el momento, las autoridades no han dado un reporte oficial sobre lo sucedido y se desconoce si hubo más víctimas mortales. Las investigaciones pertinentes continúan para esclarecer las causas del accidente.