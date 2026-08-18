Resultados Lotería Nacional martes 18 de agosto 2026: números ganadores del Sorteo Especial 315

Sorteo Especial 315 de la Lotería Nacional Este martes 18 de agosto se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Especial 315 de la Lotería Nacional se dan a conocer este martes 18 de agosto, fecha en la que los niños gritones anunciarán los números ganadores, incluido el premio mayor. El cachito estuvo dedicado a las corredoras de México imparable.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 315 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Especial 315 se transmite en directo mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

La grabación permanece disponible para quienes deseen revisar con detalle cada momento o cotejar nuevamente sus boletos.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 315 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con el Salón de Sorteos como sede principal de la emisión.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 315 de la Lotería Nacional?

El premio mayor del Sorteo Especial 315 alcanzó 27 millones de pesos repartidos en dos series. Cada cachito, con un valor de 60 pesos, brindó la posibilidad de obtener una fracción del monto o incluso la totalidad, de acuerdo con la cantidad de boletos adquiridos.

La emisión contó con una bolsa global de 80 millones de pesos y más de 12 mil premios y reintegros. Quienes optaron por una serie completa invirtieron 1,200 pesos.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 315?

Los participantes pueden verificar los resultados oficiales directamente en la página de la Lotería Nacional. La plataforma incluye una herramienta que permite ingresar el número de folio del cachito y confirmar de inmediato si obtuvo algún premio.

La información también está disponible en los puntos de venta autorizados y en las redes sociales de la institución, donde se publican las listas completas de ganadores tras cada sorteo.