Bodega Aurrerá: estas son las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha hasta el 20 de agosto

Si lo que buscas es ahorrar lo más posible en tus gastos de la despensa, el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá llega con una nueva tanda de precios especiales. La promoción estará vigente hasta el jueves 20 de agosto de 2026, con opciones para surtir desde la bolsa de frutas y verduras hasta la comida de varios días.

La dinámica se concentra principalmente en alimentos frescos y contempla productos disponibles en las sucursales de Bodega Aurrerá, además de opciones que pueden encontrarse en la tienda en línea. Eso sí, hay un pequeño detalle que conviene tener presente antes de lanzarse al súper: las promociones no aplican en las tiendas Bodega Aurrerá Express.

¿Cuáles son las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha?

Entre los precios que más llaman la atención están algunas frutas y verduras que suelen convertirse en básicos de la despensa.

Frutas y verduras con precio especial

Snacks Blueberry Naturipe a $20.00 el empaque de 35 g.

Manzana Red Delicious Marketside en bolsa a $35.00 el kilo.

Sandía roja a $12.00 el kilo.

Mango Paraíso a $25.00 el kilo.

Uva Red Globo a $45.00 el kilo.

Jitomate Saladet a $12.90 el kilo.

Chile Cuaresmeño a $15.00 el kilo.

También hay pollo, carne y pescado

El Tianguis de Mamá Lucha no se queda únicamente en frutas y verduras. La promoción incluye diferentes cortes de pollo, carne de res, cerdo y algunos productos del mar.

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $15.00 el medio kilo.

Pollo entero a $36.00 el kilo.

Pechuga de pollo con hueso sin piel a $75.00 el medio kilo.

Pechuga fresca sin hueso a $85.00 el medio kilo.

Pechuga de Pollo corte americano a $88.00 el medio kilo.

Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el medio kilo.

Carne molida de Res Aurrera 70/30 a $56.00 el empaque de 500 g.

Carne de Res molida Marketside 80/20 a $61.00 el empaque de 500 g.

Pechugas rellenas Del Día a $65.00 el empaque de 490 g.

Molida especial de Res y Cerdo Mezquite a $74.00 el empaque de 400 g.

Costilla para asar a $79.00 el medio kilo.

Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo.

Chuleta ahumada a $65.00 el medio kilo.

Costilla de Cerdo a $68.00 el medio kilo.

Filete de Tilapia a $52.00 el medio kilo.

Filete Basa rojo a $75.00 el kilo.

Camarón coctelero a $88.00 el medio kilo.

Ofertas en Bodega Aurrera Insurgentes CDMX

Jitomate Saladet a $12.90 el kilo.

Aguacate Hass a $55.00 el kilo.

Pepino a $28.90 el kilo.

Mango Paraíso a $25.00 el kilo.

Manzana Red Delicious en bolsa a $34.00 el kilo.

Manzana Golden en bolsa a $53.00 el kilo.

Manzana Gala en bolsa a $52.00 el kilo.

Cebolla blanca a $60.00 el kilo.

Aguacate Hass a $30.00 la malla.

Cebolla blanca en malla a $44.00 el kilo.

Tomate verde en malla a $32.90 el kilo.

Cebolla morada a $65.00 el kilo.

Papa blanca a $65.00 el kilo.

Camote amarillo a $89.00 el kilo.

Limón agrio a $30.00 el kilo.

Limón sin semilla en malla a $24.00 el kilo.

Naranja a $42.00 el kilo.

Mandarina a $50.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.

Perón Golden a $57.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $53.00 el kilo.

Durazno a $70.00 el kilo.

Kiwi a $74.00 el kilo.

Tuna a $45.00 el kilo.

Pera de Anjou a $50.00 el kilo.

Sandía a $12.00 el kilo.

Papaya a $39.00 el kilo.

Melón Chino a $32.00 el kilo.

Piña Miel a $25.00 el kilo.

Guayaba a $50.00 el kilo.

Plátano Dominico a $42.00 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $23.00 el kilo.

Cilantro a $11.00 el manojo.

Espinacas a $13.90 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Epazote a $16.90 el manojo.

Cereza a $85.00 el kilo.

Uva verde a $98.00 el kilo.

Uva roja a $75.00 el kilo.

Perejil a $10.00 el manojo.

Apio a $38.90 el kilo.

Zanahoria a $12.50 el kilo.

Lechuga Romana a $22.00 la pieza.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Coliflor a $62.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $38.90 el kilo.

Apio a $38.90 el kilo.

Elote a $13.90 la pieza.

Betabel a $38.90 el kilo.

Chayote sin espinas a $38.90 el kilo.

Chile Cuaresmeño a $13.00 el kilo.

Chile Serrano a $54.00 el kilo.

Champiñones a $99.00 el kilo.

Chile Poblano a $54.00 el kilo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

Ejote a $64.00 el kilo.

La idea, como siempre con las promociones del súper, es llegar con lista en mano y evitar que el carrito termine convertido en una colección de antojos. Con un poco de estrategia, estas ofertas del Tianguis de Mamá Lucha pueden servir para comprar frutas, verduras y proteínas para varios días sin perder de vista el presupuesto.