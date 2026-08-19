Las celebridades con más “Aura”: lanzan sitio para hacer ranking con las 100 personas más icónicas del mundo

The Aura 100 Es la nueva plataforma interactiva que tiene por propósito crear la “clasificación definitiva de aura”.

En la era que actualmente vivimos, “farmear aura” no es es un término que pase desapercibido ni que necesite explicación entre las personas jóvenes. Básicamente, se refiere a la percepción que proyecta tu presencia en el resto de las personas, esa “aura cool” con la que te identifican en un entorno y atrae las miradas, admiración y respeto de las personas a tu alrededor.

Tal concepto surgió a través de videojuegos, películas y series de anime, historias cargadas de momentos emblemáticos que logran hacer lucir el potencial de sus personajes. Sin embargo, el “aura” ha atravesado la pantalla, generando la creación de “Batallas de Farmear Aura” o encuestas para definir qué celebridades son quienes poseen mayor presencia en la actualidad, tal como lo es la nueva plataforma The Aura 100, cuya dinámica interactiva ha atraído a miles de votantes en los últimos días.

The Aura 100: ¿qué es y cómo puedes votar por las celebridades con más aura?

El proyecto interactivo fue creado por SWAGGER con el objetido de definir a las 100 personas con “mayor aura” al definir el 2026 con su presencia, influencia, autenticidad e impacto cultural.

La decisión de esta reñida batalla estará en manos del público internacional, quienes pueden acceder a la plataforma para votar por las celebridades que, en su opinión, han marcado este año únicamente con su influencia, más allá de la fama o el dinero que poseen.

“Piensa en ello como una clasificación de las personas que poseen algo que la fama, por sí sola, no puede garantizar”, explica SWAGGER en su artículo de presentación.

Para votar por tu celebridad preferida, que a tu criterio cumple los requisitos de “aura” con su sola presencia, deberás cumplir con los siguientes pasos de votación:

Visita la página oficial The Aura 100 .

. Consulta la clasificación y empieza a elegir entre los enfrentamientos directos .

. En caso de que desees aumentar tus beneficios en la pataforma, tales como guardar veredictos, marcar celebridades favoritas y seguir la lista a medida que se actualiza, puedes crear una cuenta en la página y seguir al día el avance de este 2026.

El proceso de votación es sencillo, simplemente decidir entre dos celebridades e ir avanzando de la misma manera en las batallas siguientes, mientras que la lista mundial se actualizará diariamente.

Íconos con “100% de aura”: Zendaya, Keanu Reeves y Serena Williams

De acuerdo con SWAGGER, la plataforma para “medir el aura” de celebridades —entre las que se incluyen actores, actrices, artistas musicales, deportistas, líderes empresariales e incluso figuras de la política— no mide los momentos de “farmear aura”, los cuales tienden a ser esporádicos y se limitan a contados sucesos, por el contrario, la plataforma define los siguientes elementos como criterios de votación:

Presencia: La capacidad de captar la atención sin exigirla.

La capacidad de captar la atención sin exigirla. Influencia: El impacto que alguien tiene en la cultura, el estilo, el comportamiento o la conversación.

El impacto que alguien tiene en la cultura, el estilo, el comportamiento o la conversación. Autenticidad: Si su presencia se percibe natural o artificial.

Si su presencia se percibe natural o artificial. Relevancia cultural: ¿Con qué fuerza están influyendo en el momento actual?

¿Con qué fuerza están influyendo en el momento actual? Estilo: No se trata únicamentes de la ropa, sino de cómo una persona se presenta al mundo.

No se trata únicamentes de la ropa, sino de cómo una persona se presenta al mundo. Impulso: Ya sea que su aura esté creciendo, disminuyendo o alcanzando un pico cultural innegable.

Hasta ahora, Michael Jackson lidera la lista mundial como la celebridad con “más aura”, seguido de cerca por los actores Keanu Reeves y Ryan Gosling, quienes se encuentran actualmente en una batalla directa en la plataforma.

Además de mostrar el ranking mundial, así como las celebridades que ascienden o bajan en los niveles de aura medidos, el proyecto de SWAGGER también presenta una lista destacada de “Icons”, aquellas estrellas que poseen el 100% de aura según sus votantes.

Entre los rostros más destacados, se encuentran: Zendaya, Beyoncé, Matthew McConaughey, Rihanna, Serena Williams y Kendrick Lamar.