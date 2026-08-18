Feria del Alfeñique 2026: fecha y artistas confirmados en Toluca Desde 31 Minutos hasta Caifanes y Santa Fe Klan, conoce quiénes son los artistas confirmados para la Feria del Alfeñique 2026 (CUARTOSCURO.COM y Santa Fe Klan)

Ya ha sido confirmada una nueva edición de la Feria del Alfeñique y llega con una gran cartelera; conoce quiénes se presentarán, cuándo y dónde se realizará este evento.

Después de que la edición pasada fuera la feria más grande en la historia de Toluca, para este 2026 el municipio busca superarse, por lo que aquí te compartimos todos los detalles.

¿Cuándo inicia y cuánto dura la Feria Internacional del Alfeñique Toluca 2026?

La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 se llevará a cabo del 3 de octubre al 2 de noviembre, fechas durante las cuales los visitantes podrán disfrutar de un sinfín de actividades, desde presentaciones en vivo hasta actividades culturales y gastronómicas.

En esta edición, la Feria del Alfeñique 2026 se realizará en diferentes sedes, entre ellas: el Mercado Juárez, la Alameda Central, la Plaza Fray Andrés de Castro y la Plaza González Arratia.

¿Quién va a estar en la Feria del Alfeñique?

Esta edición de la Feria del Alfeñique 2026 trae una cartelera pensada para todo público; estos son los artistas confirmados y las fechas en las que se presentarán:

14 de octubre: Caifanes

15 de octubre: La Adictiva

16 de octubre: Yuri

17 de octubre: Los Ángeles Azules

18 de octubre: Lara Campos, 31 Minutos

22 de octubre: Santa Fe Klan

23 de octubre: El Haragán y Compañía

25 de octubre: Liran’Roll

29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical

30 de octubre: La Sonora Santanera

31 de octubre: El Malilla

1 de noviembre: Los Tigres del Norte

¿Qué actividades habrá en la Feria del Alfeñique 2026?

Durante la Feria del Alfeñique 2026 podrás acudir a conciertos en vivo, presentaciones de teatro, danza, literatura y música, además de poder participar en talleres.

También habrá un Pabellón Internacional de las Naciones, la Feria de la Enchilada y el Saitama Fest, el cual tendrá a Japón como país invitado.

Además de lo anterior, durante estas fechas también podrás formar parte de la Marcha Zombie, el tradicional Catrineando y recorridos en el Panteón de La Soledad.