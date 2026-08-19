Sólo 30 de cada 100 pesos de presupuesto para operación del INE

INE (Rogelio Morales Ponce)

Como cada año, el proyecto de presupuesto electoral ha escandalizado a más de uno. Vale la pela aclarar varios puntos al respecto. Primero, que la estructura territorial de 300 juntas distritales, 32 juntas locales y 841 Módulos de Atención Ciudadana del INE no absorben la mayor parte de los recursos asignados en el Presupuesto; en efecto, sólo 30 de cada 100 pesos da funcionamiento a esa estructura territorial de escala nacional; 23 pesos de cada cien corresponden al financiamiento de partidos políticos; 10 más a una bolsa que se abre en caso de decidirse procesos de participación ciudadana directa; y 37 se destinan a la organización de los procesos electorales.

Es decir, lo que muchos piensan que es la bolsa del INE, en realidad sólo tiene una tercera parte destinada a la operación del organismo.

Y, no olvidemos, lo que se va a partidos es a partir de una fórmula constitucional, en lo que el Consejo del INE no puede intervenir.

Inconformidad del PAN Querétaro

Parece más que razonable la actitud blanquiazul que no quiere ver a Carla Humphrey en ningún tema queretano. El PAN de Querétaro exige que la consejera se excuse de intervenir en esa elección si Santiago Nieto es candidato de Morena. De hecho, parece adecuado que no se involucre desde ahora mismo, pues su respaldo a su marido puede ser natural, pero no deseable ni legal.

Un vínculo directo siempre estará bajo sospecha y cada voto también. No basta con invocar la imparcialidad, el interés directo no cabe aquí. Si la candidatura se concreta, excusarse no sería una concesión al PAN, sino una obligación elemental para proteger la credibilidad.

Y, para acabar, la dureza de la consejera contra el Anteproyecto de Presupuesto 2027 no puede disociarse del recorte a beneficios de las consejerías. Las prestaciones propias podrían disminuir el próximo año y entonces se levanta la voz, ¿cómo saber si es un análisis objetivo o la motivación es personal?

He allí el detalle.

Soto, destino definido

El destino de la aún magistrada Mónica Soto se está definiendo rápidamente. Y parece que la madre patria es la mejor opción, no en oficinas madrileñas donde la talacha es agobiante, sino en la inigualable Barcelona, siempre tan acogedora para los mexicanos, siempre estimulante, llena de actividades culturales y buena comida.

Ya se verá pronto.

Caso de horror en Cuautitlán Izcalli

Además del sufrimiento por la desaparición de su hijo Jeshua, ocurrida en noviembre del año pasado, la madre buscadora Karla Lechuga enfrenta una nueva adversidad innecesaria: el hostigamiento por parte de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, cuyos elementos intentaron entrar a la fuerza a su domicilio cuando supuestamente realizaban medidas de protección en su favor.

La madre buscadora hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez y a la ex secretaria federal de las Mujeres y actual dirigente de Morena, Citlalli Hernández, para poner freno al maltrato que ha sufrido por parte del presidente municipal de dicho partido, Daniel Serrano.

La atención de las desapariciones es prioritaria en el país y, bajo ningún esquema de “protección”, las autoridades deberían ser más sensibles en la atención a las víctimas.