Eclipse del siglo 2027: ¿Cuándo y dónde se oscurecerá el planeta por casi 7 minutos?

Eclipse solar 2027 El oscurecimiento será el más largo de este siglo. (EFE)

Un nuevo eclipse está a menos de un año de presentarse. Podrá observarse en varios puntos de Europa, África y Medio Oriente. Descubre cuándo y dónde será el denominado “eclipse del siglo”.

¿Cuándo y dónde será el eclipse del siglo?

Tras el impresionante eclipse solar ocurrido en España el pasado de 12 de agosto, muchos se preguntan cuándo y dónde ocurrirá el próximo fenómeno astronómico de este tipo. No hay que esperar mucho para que parte de la tierra vuelva a oscurecerse durante el día, ya que en menos de un año un eclipse podrá observarse en un ancho de 259 kilómetros kilómetros que cubrirá Europa, África y Medio Oriente.

El ya nombrado “eclipse del siglo” podrá verse el 2 de agosto de 2027 y durará entre 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndolo en uno de los eclipses solares más largos de este milenio. El fenómeno astronómico comenzará en el sur de España, Gibraltar y el norte de Marruecos para luego atravesar Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia y concluir en el océano Índico. Podrá apreciarse mejor en lugares como Luxor, Egipto, donde los cielos están despejados y el eclipse alcanzará su máxima duración.

Hasta el momento, el oscurecimiento solar más largo registrado duró 7 minutos y 2 segundos. Este ocurrió el 11 de julio de 1991 y se pudo apreciar en México, puesto que su trayectoria comenzó en el Océano Pacífico a la altura Norteamérica, pasó por territorio mexicano y cubrió Centroamérica y Sudamérica, concluyendo en Brasil.

El próximo eclipse de larga duración no ocurrirá hasta el 16 de julio de 2186, con un tiempo pronosticado de 7 minutos y 29 segundos