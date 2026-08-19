Conoce las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para este 19 de agosto: precios realmente bajos en frutas y verduras

Si el carrito del súper ya está pidiendo refuerzos, este miércoles puede ser un buen momento para hacer una parada en La Comer o Fresko. La cadena vuelve a poner en marcha su tradicional Miércoles de Plaza, una jornada en la que algunos productos de la canasta básica tienen precios especiales.

Para este 19 de agosto de 2026, las promociones incluyen frutas y verduras que pueden darle un pequeño respiro al presupuesto familiar.

Las ofertas de La Comer y Fresko del 19 de agosto

Para tenerlas a la mano antes de salir de casa, estas son las promociones destacadas de esta edición:

Plátano Tabasco a $19.90 el kilo.

Melón Chino a $19.90 el kilo.

Papaya Maradol a $29.90 el kilo.

Manzana Royal Gala a $39.90 el kilo.

Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo.

Mango Paraíso a $29.90 el kilo.

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo.

Zanahoria a $19.90 el kilo.

Mandarina a $69.90 el kilo.

Chayote sin espinas a $24.90 el kilo.

Nopales a $29.90 el kilo.

Toronja Sangría a $39.90 el kilo.

Lechuga Romana a $14.90 la pieza.

Brócoli a $39.90 el kilo.

Mamey a $49.90 el kilo.

Fresa a $79.90 la pieza.

Pepino a $29.90 el kilo.

Piña Miel a $32.90 el kilo.

Naranja Valencia a $39.90 el kilo.

Champiñón a granel a $79.90 el kilo.

Guayaba a $49.90 el kilo.

Manzana Granny Smith a $49.90 el kilo.

Pera de Anjou a $69.90 el kilo.

Durazno Melocotón a $89.90 el kilo.

Blueberry a $69.90 la pieza.

Chile Poblano a $49.90 el kilo.

Tuna blanca a $29.90 el kilo.

Uva blanca sin semilla a $79.90 el kilo.

Sandía roja a $10.90 el kilo.

Jitomate Saladet a $16.90 el kilo.

Tomate verde sin cáscara a $21.90 el kilo.

Aguacate Hass a $49.90 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Pierna y Muslo c/anatómico a $85.70 el kilo.

Aguja de Res para cocido Selecto a $134.70 el kilo.

Filete de Salmón a $399.00 el kilo.

Camarón Pacotilla Chiapas a $389.00 el kilo.

Con estos precios, el Miércoles de Plaza puede ser una buena oportunidad para comprar algunos básicos sin que la cuenta del supermercado se dispare. Eso sí, siempre conviene comparar el precio por kilo y revisar la calidad del producto antes de decidir qué termina en el carrito.