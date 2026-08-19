Demon Hunter y Huntrix Demandan a Netflix...¿Por culpa de las Huntrix? Banda cristiana inicia batalla legal por el nombre ‘Demon Hunter’ (Instagram: (@demonhunter) / (@kpopdemonhuntersnetflix))

La banda estadounidense de metal cristiano Demon Hunter, presentó este martes 18 de agosto de 2026 una demanda por infracción de marca registrada contra Netflix, Netflix Studios y la promotora de eventos AEG Presents en el Tribunal de Distrito del Centro de California.

El conflicto legal surge a raíz del éxito masivo de la película animada KPop Demon Hunters, estrenada en junio de 2025 y su posterior expansión comercial, la cual según los demandantes, ha eclipsado la identidad comercial de la agrupación formada en la década de los 2000.

Demon Hunter vs. KPop Demon Hunters

La agrupación sostiene que el gigante de Netflix y la promotora de conciertos han invadido el mercado musical y de entretenimiento en vivo que la banda ha construido durante más de dos décadas:

“A pesar de haber establecido la marca primero y de haber invertido en el prestigio asociado a ella durante décadas, Hyde Lane se ha visto obligada a ceder el control de su identidad comercial simplemente porque los demandados tienen mayores recursos y una mayor presencia en el mercado”, señalaron los abogados de la banda en el expediente presentado ante el tribunal.

El punto de quiebre para la acción legal fue el anuncio de la gira mundial de conciertos de la película animada, lo que según la banda, genera una coincidencia directo en los servicios de música en vivo, álbumes y venta de mercancía oficial.

Casos de confusión real entre los consumidores

Para respaldar la acusación de “competencia desleal y confusión sustancial de origen”, la demanda incluye el más reciente incidente ocurrido.

Una madre de familia pidió el reembolso de 500 dólares en entradas para un concierto de la banda de metal en Albany, Nueva York, bajo la creencia errónea de que llevaba a sus hijas de 5 y 6 años al espectáculo infantil de la película.

Tras percatarse de la confusión al llegar al lugar, la madre solicitó un reembolso a la agrupación para poder adquirir boletos del show infantil.

La banda detalla que puede haber otro tipo de confusiones: han contactado al representante de la banda creyendo que gestionaban a las intérpretes de KPop Demon Hunters, además de múltiples menciones erróneas en redes sociales.

Peticiones ante el tribunal

La demanda de la banda solicitó un juicio con jurado y exige los siguientes puntos: