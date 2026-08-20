Colimota Doce: la lager con la que Cervecería de Colima celebra 12 años de historia

Colimita Doce nueva presentación Foto: Cortesía

Hay cervezas que nacen pensando en una ocasión específica y otras que buscan convertirse en parte de esos momentos cotidianos que terminan quedándose en la memoria. Colimota Doce pertenece a esta segunda categoría: una lager creada por Cervecería de Colima para celebrar doce años de trayectoria y, al mismo tiempo, volver la mirada hacia el lugar donde comenzó todo.

La nueva cerveza toma como punto de partida la historia de Colimita, la lager con la que la cervecería inició su camino en 2014. Doce años después, la empresa retoma esa conexión con su origen para presentar una propuesta que conserva la sencillez y frescura que caracterizan a la casa, pero incorpora un perfil aromático marcado por lúpulos provenientes de Nueva Zelanda.

El resultado, de acuerdo con la descripción de la cervecería, es una lager luminosa, fresca y con un carácter frutal que aparece desde el primer trago.

Colimita Doce Foto: Cortesía

¿Qué es Colimota Doce?

Colimota Doce es una lager creada especialmente para conmemorar los 12 años de Cervecería de Colima.

Uno de los elementos que definen su personalidad son los lúpulos de Nueva Zelanda, ingredientes que recorrieron una larga distancia antes de llegar a Colima para formar parte de esta cerveza de aniversario.

La elección de estos lúpulos aporta un componente aromático que se distingue por sus notas frutales y brillantes. Sobre esa intensidad se encuentra una base de lager descrita como limpia y fresca, manteniendo una propuesta sencilla y fácil de disfrutar.

La combinación resulta interesante porque Colimota Doce no busca alejarse por completo de la identidad tradicional de una lager. Por el contrario, la propuesta parte precisamente de esa estructura limpia y refrescante para incorporar una dimensión más aromática.

Es una manera de celebrar el aniversario sin perder de vista la filosofía que ha acompañado a Cervecería de Colima desde sus primeros años.

Una cerveza que conecta Colima con Nueva Zelanda

Uno de los aspectos más llamativos detrás de Colimota Doce es el recorrido de sus ingredientes.

La cerveza nació en Colima, en el occidente de México, pero incorpora lúpulos procedentes de Nueva Zelanda. El contraste entre ambos lugares forma parte del relato de la bebida: ingredientes que recorren medio mundo para terminar formando parte de una cerveza vinculada profundamente con un territorio específico.

La propia historia de Cervecería de Colima está estrechamente relacionada con su entorno.

Colimota Doce Foto: Cortesía

La cervecería se define como una empresa mexicana independiente fundada en 2014 en Colima y señala como fuentes de inspiración elementos como el Volcán de Fuego, el océano Pacífico y el clima tropical de la región.

En ese contexto, Colimota Doce funciona como algo más que una cerveza de aniversario. Es también una forma de contar la evolución de la cervecería sin dejar de lado el lugar donde comenzó.

El aroma frutal es uno de sus principales atractivos

Si hay una característica que distingue a Colimota Doce dentro de la descripción del presskit, es su perfil aromático.

Los lúpulos de Nueva Zelanda aportan un aroma frutal y brillante, perceptible desde el primer trago. Esta intensidad se combina con la base limpia de la lager, creando un equilibrio entre una expresión aromática contemporánea y una sensación fresca.

La propuesta está pensada para ser accesible y fácil de disfrutar.

No se presenta como una cerveza destinada exclusivamente a quienes conocen a profundidad los estilos cerveceros, sino como una opción que puede acompañar una comida, una reunión o una tarde tranquila.

La propia cervecería la describe como una cerveza moderna y fácil de disfrutar, pensada para una mesa larga y una tarde sin prisa.

¿Con qué comida marida Colimota Doce?

El perfil aromático de la cerveza también determina buena parte de sus posibilidades en la mesa.

Cervecería de Colima propone acompañar Colimota Doce con mariscos y moluscos, además de platillos como aguachiles y tostadas. También puede combinarse con quesos y preparaciones de cocina asiática.

Esta versatilidad tiene sentido dentro del concepto de la cerveza.

Los sabores frescos y los aromas frutales pueden funcionar como acompañamiento de preparaciones donde existen ingredientes marinos, acidez, picante y distintos niveles de intensidad.

Por ello, una mesa con mariscos, un aguachile o unas tostadas puede convertirse en uno de los escenarios naturales para probarla.

Pero la propuesta no se queda en la cocina mexicana.

El presskit también menciona quesos y cocina asiática entre las opciones de maridaje, ampliando las posibilidades para quienes quieran experimentar con diferentes combinaciones.

Colimota Doce y la historia de Colimita

El nombre de Colimota Doce no aparece de manera aislada.

La nueva lager lleva en su nombre una referencia a Colimita, la cerveza con la que Cervecería de Colima comenzó su historia en 2014. Ambas comparten una idea central: una cerveza sencilla, bien hecha y vinculada con el lugar de donde proviene.

Ese vínculo convierte el aniversario en una especie de regreso al origen.

La cervecería habla de los volcanes, los ríos y la gente de Colima como parte de los elementos que inspiran sus etiquetas. Y aunque la empresa ha crecido considerablemente desde sus primeros años, esa conexión con el territorio continúa formando parte de su identidad.