Mega Ofertas de Amazon Prime: ¿A qué hora iniciarán este 6 de octubre y cuáles serán las categorías con más descuento?

Amazon Prime La plataforma contará con algunos de los descuentos más significativos en los últimos 12 meses. (amazon.com.mx)

Amazon tendrá ofertas especiales para todos sus clientes Prime durante los próximos 5 días. Descubre cómo funcionarán.

¿Cuándo serán Mega Ofertas de Amazon Prime?

Las Mega Ofertas de Amazon Prime llegan con cinco días de descuentos que abarcan más de 35 categorías que incluyen belleza, electrónicos, moda, hogar y juguetes, entre otras. El evento de tiempo limitado se llevará a cabo a partir de las 00:00 horas del martes 6 hasta el final del sábado 10 de octubre.

Las ofertas serán dinámicas y se renovarán tres veces al día: a la medianoche, a las 8:00 horas y a las 13:00 horas. Con cada periodo, se le aplicarán descuentos a nuevos productos, por lo que todas las personas interesadas en adelantar sus compras deberán permanecer atentas a los productos de sus listas de deseos y los apartados de descuentos de la páginas y aplicación.

Lo destacado de estas Mega Ofertas de Amazon, comparada con otra que ha habido en el año, es el monto de los descuentos, pues muchos productos se encontrarán a 50% de descuento y algunos llegarán a alcanzar hasta el 60% en todas las categorías. Se tratará de los precios más bajo de productos en el último año.

Además, podrás aprovecha los siguientes beneficios adicionales:

Hasta 25% de descuento con cupón bancario exclusivo para miembros Amazon Prime.

exclusivo para miembros Amazon Prime. Hasta 24 meses sin intereses (MSI) con bancos participantes.

Y para rematar, como miembros de Prime, se ofrecerá envío gratuito para el mismo día en 14 ciudades del país y para Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara estará disponible la opción “Envío en horas” para pedidos que superen los $199 pesos y dependiendo de la disponibilidad de los productos seleccionados. Otras 80 ciudades contarán con entrega al día siguiente.