Santa Fe Klan Concierto de Santa Fe Klan gratis en Tlalnepantla: fecha y horario (Cuartoscuro)

El rapero mexicano Santa Fe Klan se presentará en vivo y de manera gratuita en Tlalnepantla, esto como parte de los eventos de celebración por el 78 aniversario del municipio.

El evento forma parte de la agenda cultural impulsada por el Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz.

¿Cuándo se presentará Santa Fe Klan en Tlalnepantla?

Para las y los fanáticos del artista, Santa Fe Klan será el encargado de estelarizar el concierto gratuito que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre de 2026.

@santa_fe_klan_ encabezará el festejo del 78 Aniversario de #Tlalnepantla junto a Candela Music y DJ Cerveza. 🎶

Además de actividades culturales y recreativas para vivir una experiencia inigualable en compañía de toda la familia en la Explanada Municipal.



Y para que nadie se… pic.twitter.com/WFhfdidpgZ — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) August 19, 2026

¿A qué hora comenzará el espectáculo?

De acuerdo con la programación oficial, el espectáculo de Santa Fe Klan comenzará en punto de las 22:00 horas, siendo el acto principal de la jornada.

Este festejo se enmarca dentro del programa “Raíces que transforman”, cuyo lema es “Nuestra historia nos une y lleva al futuro”.

La entrada es completamente libre y gratuita, por lo que no se requiere la compra ni reserva de boletos.

¿Dónde se realizará el evento?

El festejo tendrá lugar en la Explanada Municipal de Tlalnepantla de Baz, situada dentro de la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada. El programa cultural se desarrollará en dos bloques:

Bloque matutino (11:00 h): El Teatro Algarabía ofrecerá cursos y brindará un corredor artístico con la participación de 2&2 y Ensamble.

El Teatro Algarabía ofrecerá cursos y brindará un corredor artístico con la participación de 2&2 y Ensamble. Bloque vespertino (16:00 h): Las actividades se trasladarán a la explanada exterior de la plaza para el concierto estelar de Santa Fe Klan.

Otras actividades del 78 aniversario

El concierto de Santa Fe Klan forma parte de una cartelera cultural y recreativa más amplia durante el mes de septiembre:

El mismo 13 de septiembre, a partir de las 18:00 horas en la calle Sebastián Lerdo de Tejada, contará con la presencia de:

Colectivo Latino

DJ Cerveza

Bayamón

La Bomba

Yack

Puerto Rico

El Padrote Estelar

“La Clave de la Dinastía Linares”

Programada para el 27 de septiembre, con modalidades de 10 km competitivos, 5 km recreativos y una caminata familiar de 3 km, se llevará a cabo la segunda edición de la Carrera del Mariachi Run-Fest.