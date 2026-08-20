¿Contestaste y escuchaste ‘Hola, tengo algo muy importante que decirte’? Cuelga de inmediato: es un fraude Conoce cómo funciona esta modalidad de fraude para robarte tu información personal (Imagen hecha con IA)

Si has recibido una llamada de un número desconocido y una voz femenina te dice: “Hola, tengo algo muy importante que decirte”, se podría tratar de una modalidad de estafa; conoce en qué consiste para que no caigas.

A través de esta modalidad de engaño, los estafadores pueden conseguir robar tu información personal, además de tu cuenta de WhatsApp.

¿En qué consiste la estafa de la llamada “Hola, tengo algo muy importante que decirte”?

En esta forma de engaño, los usuarios reciben una llamada de un número desconocido en la que una voz femenina les dice: “Hola, tengo algo muy importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?” y cuelga.

De esta forma, los estafadores crean un sentimiento de urgencia y curiosidad en los usuarios, provocando que agreguen el contacto a WhatsApp y no perciban alguna alerta sobre un posible fraude.

Después de que agregas el número celular, los estafadores iniciarán una conversación en la que intentarán engañarte para que les otorgues un código de verificación y puedan robar tu cuenta de WhatsApp.

Entre los diferentes engaños que utilizan, te pueden decir que el código que te llegó fue por error y que lo necesitan, o que se trata de algún método de seguridad.

Una vez que los estafadores roban tu cuenta, tú ya no puedes acceder y los farsantes, entre otras cosas, usurpan tu identidad, haciéndose pasar por ti con tus conocidos para pedirles favores, como transferencias de dinero.

¿Qué debes hacer si contestaste o recibiste esta llamada automatizada?

En caso de que recibas esta llamada, lo principal es que cuelgues, no agregues el número a tus contactos y lo denuncies ante las autoridades.

Puedes denunciar el número a la Policía Cibernética de la Ciudad de México al 55 5242 5100 ext. 5086, o bien al número de atención de la Guardia Nacional 088.

Del mismo modo, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para evitar caer en fraudes de este tipo: