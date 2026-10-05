El G-Shock más caro de la historia: está hecho de zafiro y costará hasta un millón y medio de pesos

Casio G-Shock MRG D5000 El reloj se perfila a ser el más caro del mercado de la línea G-Shock y venderá solo 20 unidades. (@CASIOJapan/X)

Lo que comenzó como la idea de un reloj indestructible por parte del creador Kikuo Ibe en 1983, se ha trasladado al mundo del lujo. En noviembre de 2017, desde el Madison Square Garden de Nueva York, en medio de la celebración número 35 de G-Shock de Casio, Ibe presentó tres prototipos de relojes con cristal de zafiro. Uno transparente, otro color rubí y otro azul zafiro.

En ese momento, mecanizar el zafiro era complicado y la fabricación de un solo reloj tomaba hasta un mes. Sin embargo, estos relojes, a pesar de haberse logrado con la tecnología característica de los G.Shock, no cumplían los estándares de durabilidad y no se concibieron para la venta.

Ahora, Casio ha logrado que este lujoso reloj pueda resistir al mismo nivel que un G-Shock convencional. El G-Shock MRG-D5000 ha sido anunciado para salir al mercado con un precio de 80 mil dólares, casi un millón y medio de pesos, con una caja completamente hecha de zafiro azul.

¿Por qué el G-Shock MRG-D5000 está hecho de zafiro?

El principal atractivo del nuevo G-Shock MRG-D5000 se encuentra en su construcción. Casio eligió el zafiro azul como material para fabricar su caja, llevando a la colección hacia un segmento de lujo sin abandonar la resistencia que ha caracterizado a estos relojes desde su creación.

El reto se encontraba precisamente en combinar ambas características. Aunque el zafiro destaca por su dureza y resistencia a los arañazos, conseguir que soportara los impactos exigidos por los estándares de G-Shock requirió varios años de desarrollo.

La idea tiene sus antecedentes en noviembre de 2017, cuando Kikuo Ibe presentó en el Madison Square Garden tres prototipos fabricados con zafiro durante el 35 aniversario de G-Shock. Las piezas, una transparente, otra rubí y otra azul, demostraron que era posible utilizar el material, pero todavía no alcanzaban la resistencia necesaria para convertirse en productos comerciales.

Ahora, Casio asegura haber conseguido que el MRG-D5000 soporte impactos al nivel de un G-Shock convencional, haciendo posible llevar al mercado aquella idea presentada casi una década atrás.

¿Cuánto cuesta el G-Shock de zafiro y cuándo saldrá a la venta?

La exclusividad del material y la complejidad de su fabricación también se reflejan en el precio. El G-Shock MRG-D5000 tendrá un costo de 80 mil dólares, cantidad equivalente a alrededor de un millón y medio de pesos mexicanos.

Con este precio, el MRG-D5000 se coloca como el G-Shock más caro de la historia, alejándose considerablemente de los modelos convencionales de la marca y entrando directamente al mercado de los relojes de lujo.

A ello se suma su limitada disponibilidad, pues Casio producirá solamente 20 unidades, convirtiendo al reloj en una pieza destinada principalmente a coleccionistas.