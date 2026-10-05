Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 5 de octubre?

Parece que el equipo Azul perdió su racha de eliminados el pasado domingo 4 de octubre tras la salina de Pablo Franco del equipo Rojo contra Hugo Espinosa, además de mantener una semana llena de victorias en el equipo celeste.

Por lo que se posiciona como el favorito para seguir conquistando Exatlón en su semana 7 alcanzando La Villa 360, lugar que les permite tener un mejor descanso y alimentación para las y los competidores.

¿Quién gana La Villa 360?

La salida de Pablo deja muy golpeado al equipo Rojo quien en días recientes presentó conflicto internos, por lo que el equipo Azul se posiciona como el favorito para ganar nuevamente La Villa 360 e imponerse ante el equipo contrincante.

Sin embargo, podría ser la oportunidad de los Rojos para enfrentar la mala racha que vivieron la semana pasada, ya que obtener este premio les ayudaría a recuperar energía para las próximas competiciones y evitar perder nuevamente a un miembro.

Esto es basado en los contextos que ha tenido cada equipo durante el programa de deportes y comentarios en redes sociales, por lo que no hay ningún resultado confirmado.

Eliminado domingo 4 de octubre

Pablo Franco, exjugador profesional de beisbol, enfrentó un duro duelo de eliminación ante Hugo Espinosa del equipo Rojo, esto quita la racha sin eliminados que tenía el equipo desde la Semana 1 con Anaid Torres.

Esta semana el duelo de eliminación está planeado para la mujeres, por lo que una de ellas quedará fuera del programa al final de la semana.

¿Horario y dónde ver Exatlón hoy 5 de octubre?

Su horario para hoy 5 de octubre es a las 18:30 horas y está disponible a través de la plataforma de Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

Algunos programas anteriores se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Exatlón México.