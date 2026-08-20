Día de las Papas Fritas en McDonald’s: Así puedes pedir unas papas medianas “gratis” este jueves 20 de agosto

Día de las Papas Fritas McDonald's lanzó una promoción para estar dando unas papas fritas medianas a sus clientes que tengan puntos desde su cuenta y aplicación oficial.

Estamos ya muy cerca de llegar al fin de semana y hoy podría ser el día para que te regales un “gustito”. Este jueves 20 de agosto, McDonald’s estará lanzando una promoción especial para darle a sus clientes un paquete de papas medianas sin costo alguno que estará disponible únicamente el día de hoy. Te decimos cómo puedes conseguirlas.

Día de las Papas McDonald’s: ¿Cómo conseguirlas “gratis” este jueves 20 de agosto?

Las papas fritas están de fiesta este 20 de agosto con la celebración internacional de su día mundial por ser una de las opciones de comida rápida más populares en el mundo por su sabor, variedad de formas y de posibilidades para acompañarla. Además, esta fecha también busca recordar la importancia de la papa en el mundo como un alimento de fácil producción y que está presente en diferentes culturas.

Por esto, una de las cadenas de comida rápida más grandes, estará ofreciendo una promoción en la que podrás pedir unas papas fritas medianas únicamente a cambio de 100 puntos de tu aplicación digital de Mi McDonald’s, por lo que si tienes disponible esta cantidad o más, podrás asistir a ordenarlas a tu sucursal más cercana o desde el McDelivery para que lleguen hasta donde estés.

Los puntos de la app oficial de McDonald’s se suman con cada compra. Cada peso gastado registrado con tu cuenta registrada suma diez puntos, lo que se ha convertido en una forma popular de acumular recompensas y utilizarlos en otras promociones de la cadena, como la que permitía llevarte un balón Trionda Mini durante la Copa del Mundo.

¿Qué otras promociones hay en McDonald’s por el Día de las Papas Fritas?

Si no cuentas todavía con tu aplicación o con puntos disponibles, también puede ser la opción de comenzar a acumular y guardar para futuras ocasiones. Toda esta semana, McDonald’s estará dando el doble de puntos en todos los combos que incluyan papas fritas medianas, por lo que podría ser un buen momento para disfrutarlas.