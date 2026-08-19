Nyla Stone no existe pero su canción 'Ahora soy mi prioridad' es el nuevo fenómeno viral de TikTok (Redes sociales)

Con un mensaje de empoderamiento y una potente voz, la canción “Ahora soy mi prioridad” es un fenómeno viral que ha invadido las redes sociales en las últimas semanas.

Este tema que ha llamado la atención de los usuarios de TikTok, es una muestra de amor propio que ya acumuló más de 4 millones de reproducciones en plataformas digitales de música.

La canción se convirtió en el fondo ideal de videos de lipsync, en donde se puede ver a personas moviendo los labios de forma precisa para que coincidan con un diálogo o audio pregrabado.

También se usa para captar la reacción de las mujeres al descubrir que su tema y artista favorito no existe en la vida real, sino que es un proyecto digital.

¿Por qué no existe Nyla Stone?

A pesar de la popularidad que ha alcanzado a nivel mundial, Nyla Stone no corresponde a una cantante real.

A través de las redes sociales se presenta como un proyecto musical de soul y blues, que quiere llegar a sus escuchas a través de las emociones. Sus producciones surgen de las experiencias reales y los momentos inolvidables que han dejado huella y que usan herramientas de inteligencia artificial (IA).

¿Por qué Nyla Stone usa IA?

Las herramientas son empleados por Desireé Perea Garrido, quien aparece como compositora y responsable del proyecto.

La IA utilizada se encarga de producir la voz y los instrumentos que complementan las melodías. Aunque se destaca que en el proyecto las letras si las escriben una persona.

¿Qué han dicho las plataformas digitales de música sobre las canciones creadas con IA?

Cabe destacar que este proyecto no es el único en su tipo, ya que cada vez es más visible que la música se genere con Inteligencia Artificial.

Por lo que, tras su popularidad algunos sitios de música anunciaron recientemente que a partir del mes de septiembre de 2026, se etiquetarán los perfiles de artistas generados con IA, para anunciar al público que el contenido no fue realizado por una persona real.