Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4254: resultados del sorteo del miércoles 19 de agosto

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 19 de agosto (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4254 puso en juego una bolsa acumulada millonaria este miércoles 19 de agosto, fecha en la que se darán a conocer los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4254?

La bolsa acumulada anunciada para el Melate 4254 fue de 206 millones de pesos. Este monto se alcanzó después de que los sorteos anteriores terminaran sin un ganador del premio mayor.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4254

El Sorteo Melate 4254 se transmite en vivo mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Después de terminar el sorteo, el registro correspondiente queda disponible para consultar los resultados de Melate, Revancha y Revanchita 4254.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4254?

El Melate 4254 se realiza a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56.

Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional, la cual interviene en la determinación de premios complementarios. La modalidad seleccionada por el jugador determina su participación en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4254?

Los resultados oficiales del Melate 4254 pueden consultarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

También existe un sistema digital de verificación mediante el cual los participantes pueden introducir la combinación de su boleto para comprobar si fue ganadora. De esta manera, la consulta puede realizarse una vez que los resultados hayan sido publicados oficialmente.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

Participar en Melate tiene un costo base de 15 pesos por boleto. A esta cantidad se agregan 10 pesos por Revancha y 5 pesos por Revanchita.

Por ello, quienes deciden jugar las tres modalidades deben pagar 30 pesos en total por su participación.