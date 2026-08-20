Filtran nueva muñeca de Barbie en El Cascanueces por 25 aniversario de la película: ¿cómo es y cuándo saldrá a la venta?

Barbie en El Cascanueces A 25 años de su creación, Mattel lanzará una muñeca de ‘Clara’ edición especial.

Era el año 2001 cuando Mattel, una de las marcas de juguetes más grandes de todo el mundo, decidió incursionar en producciones animadas para impulsar la venta de sus productos, iniciando con su artículo más emblemático: Barbie, la muñeca creada por Ruth Handler como un modelo a seguir para todas las niñas del mundo que deseaban construir un futuro repleto de posibilidades profesionales.

De esta manera, Barbie en El Cascanueces arribó a millones de casas en todo el mundo con una innovadora propuesta que mezcló la imagen de su juguete más popular con una de las obras de ballet más emblemáticas, El Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky, dando por resultado una emotiva historia navideña que se convirtió en un parteaguas del cine de animación al demostrar que una línea de juguetes era capaz de sostener universos narrativos complejos tan bien como otros filmes del género.

Este resultado dejó un profundo impacto cultural y generacional que perdura hasta la actualidad, evocando todavía memorias de tardes dedicadas a maratonear las aventuras de Barbie en distintos universos del ballet o la literatura, por lo que Mattel prepara el lanzamiento de una nueva muñeca para celebrar el 25 aniversario de la histórica Barbie en El Cascanueces.

Filtran primeras imágenes de la nueva muñeca de Barbie en El Cascanueces: Mattel celebrará su 25 aniversario

La nostalgia ha estallado en redes sociales tras revelarse las primeras imágenes de la nueva edición de Clara, la Barbie que protagonizó la primera película animada de Mattel a inicios de los 2000, la musical y navideña Barbie en El Cascanueces.

Según lo revelan las fotografías filtradas por la cuenta especializada en el mundo de la animación infantil, @tweedles.in.neverland, la edición especial de Clara por su 25 aniversario no lucirá la imagen común vista en la mayor parte de la película, sino que será su versión Princesa Ciruela, caracterizada por su cabello rizado, una corona de diamantes y un tutú brillante de diversos tonos de rosa.

“Barbie se ganó el corazón de millones de personas cuando debutó en su primera película Barbie en El Cascanueces. Celebra el vigésimo quinto aniversario de la película y revive tus recuerdos favoritos”, anuncia el empaque de la edición especial que Mattel planea lanzar este año, sin embargo, no hay detalles de que existan más productos para la ocasión.

¿Cuándo saldrá a la venta la nueva muñeca de Barbie en El Cascanueces?

De acuerdo con las filtraciones, la nueva versión de Clara de Barbie en El Cascanueces saldrá a la venta en octubre 2026, coincidiendo con su lanzamiento oficial (2 de octubre de 2001).

Para las personas que crecieron viendo las películas animadas de Barbie, esta noticia representa la oportunidad perfecta para preservar los recuerdos de antaño con la adquisición de una muñeca que no había vuelto al mercado desde 2014.

Las películas animadas de Barbie continúan teniendo un sitio especial en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural e, incluso, Barbie en El Cascanueces pasó a la historia como una de las primeras producciones en levantar los estándares del género animado al implementar la captura de movimiento con bailarinas profesionales del ballet de Nueva York.