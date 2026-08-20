Hacen torneo de farmear aura en la Ibero: así fue la competencia (VIDEOS)

Torneo de Farmear Aura Ibero Estudiantes improvisaron una competencia para sumarse a la tendencia viral de los últimos días.

La nueva tendencia viral de “Farmear Aura” sigue ganando popularidad en México con nuevos torneos en diferentes zonas del país. Ahora, estudiantes de la Ibero en el campus Santa Fe de la capital del país se reunieron para celebrar su propia versión de estas particulares competencias. Sin embargo, el evento se vio interrumpido por las autoridades del instituto.

Realizan competencia de “Farmear Aura” en la Ibero en CDMX

En los días recientes, se han viralizado múltiples videos en lugares de México donde las personas (particularmente sectores jóvenes de entre 15 y 20 años) se reúnen para participar en este tipo de “enfrentamientos”.

El evento consiste en realizar poses, movimientos y “emotes” de redes sociales para lucir personalidad y presencia. Quien consigue mayores reacciones por parte del público es quien se suele llevar la victoria en una competencia completamente subjetiva.

Un testimonio de unos de los estudiantes, señaló que las autoridades de la escuela detuvieron la competencia. “Nada más me dijeron que no estaba permitido este tipo de evento, a menos que sea deportivo. Yo considero que las peleas de aura deberían ser evento olímpico, pero todavía no han sido catalogadas como tal”.

¿Cuándo habrá un torneo de “farmear aura” en CDMX?

Las competencias, presuntamente iniciadas en Brasil, han llegado a diferentes partes del mundo, incluyendo nuestro país, donde incluso ya se han organizado torneos por parte del gobierno como una forma de alentar la convivencia juvenil en su comunidad.

La próxima batalla de“ Farmear Aura” en Ciudad de México ha sido organizada por el creador de contenido Proyecto Escolar y se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto de 2026.

De acuerdo con la publicación de Proyecto Escolar, el evento iniciará a las 15:00 horas, en la explanada del Parque México en la Colonia Condesa.