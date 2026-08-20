Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 20 de agosto

Jueves de Ticketmaster al 2x1 Foto: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 20 de agosto de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 20 de agosto

Conciertos

Silvia Pérez Cruz - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México Urbano Fest - Auditorio Telmex, Zapopan

- Auditorio Telmex, Zapopan XI Festival Mundial del Bolero - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico Macuiles - Teatro Benito Juárez, México

- Teatro Benito Juárez, México Nxrcisistxs XX Años Dementes - Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México Flamenco Festival - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico Espinoza Paz - Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Auditorio Nacional, Ciudad de México Leyendas el show - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México Madreperla - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México Victor Garcia - Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Auditorio Nacional, Ciudad de México Sala Principal Bellas Artes - Palacio de Bellas Artes, México

- Palacio de Bellas Artes, México HELP ! En concierto - Homenaje a THE BEATLES - Alboa Mundo E, Tlalnepantla de Baz

- Alboa Mundo E, Tlalnepantla de Baz Laureano Brizuela - La Maraka, México

- La Maraka, México Jorge Muñiz - Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México Una noche con JazzMx - El Cantoral, Mexico

- El Cantoral, Mexico Prisma.... 40 años - Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México Sr. Bikini - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México Elvis Epic Experience by Hector 0rtiz -

- Fey - Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Auditorio Nacional, Ciudad de México HÉCTOR INFANZÓN, 50 Aniversario ANDANDO - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, México

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, México Mario Aguilar - Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Auditorio Nacional, Ciudad de México Un muerto más - Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey

- Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey Iván Ferreiro - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México La Santa Cecilia - Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey

- Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey Los Dandys de Armando Navarro y La Esencia del Bolero - Teatro Tepeyac, México

- Teatro Tepeyac, México Alberto Barros - Teatro Diana, Guadalajara

- Teatro Diana, Guadalajara Pedro Fernández - Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Auditorio Nacional, Ciudad de México Millonario - Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey

- Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey Gustavo Lara - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México Ana Sofi W - Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México Alberto Barros - Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Auditorio Nacional, Ciudad de México Paté de Fuá - Teatro Diana, Guadalajara

- Teatro Diana, Guadalajara Trendline Utopía Tour - Foro Red Access, México

- Foro Red Access, México Claudia Sierra - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México Whiplash - Escenario GNP Seguros, Monterrey

- Escenario GNP Seguros, Monterrey Inspector - Pepsi Center, México

- Pepsi Center, México Neo 5 live show - Foro Red Access, México

- Foro Red Access, México Visceral x Drama Theme - Solo Cadaver & Geassassin - Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey

- Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey Morejuice Fest - Pepsi Center, México

- Pepsi Center, México Bratty - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México Heavy Nopal - La Maraka, México

- La Maraka, México Son Rompe Pera - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México GRTSCH - Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México Winona Riders - Foro Puebla, Mexico

- Foro Puebla, Mexico Rebel Cats - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México Alive, una fiesta en el tiempo - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México La Garfield - La Maraka, México

- La Maraka, México Estela Núñez - Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México Cultura Profética - Escenario GNP Seguros, Monterrey

- Escenario GNP Seguros, Monterrey Jessica Simpson - La Maraka, México

- La Maraka, México Cultura Profética - Pepsi Center, México

- Pepsi Center, México Fiquet - TEATRO SERGIO MAGAÑA, México

- TEATRO SERGIO MAGAÑA, México COX - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México Cultura Profética - Auditorio Telmex, Zapopan

- Auditorio Telmex, Zapopan Orquesta Moderna - Explanada de la Alhondiga de Granaditas, Guanajuato

- Explanada de la Alhondiga de Granaditas, Guanajuato Pat Boy - Casa FIC- Trasnoche, Guanajuato

- Casa FIC- Trasnoche, Guanajuato Grupo Yolotecuani - Casa FIC - Jardín San Pedro, Guanajuato

- Casa FIC - Jardín San Pedro, Guanajuato Rosana - Teatro Diana, Guadalajara

- Teatro Diana, Guadalajara San Francisco Disco Band - Foro Red Access, México

- Foro Red Access, México La Santísima Voladora - Casa FIC- Trasnoche, Guanajuato

- Casa FIC- Trasnoche, Guanajuato Jackie Mendoza - Explanada de la Alhondiga de Granaditas, Guanajuato

- Explanada de la Alhondiga de Granaditas, Guanajuato Angélica María y Enrique Guzmán - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México Melissa Aldana - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico El Consorcio - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México Jesse & Joy - Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Auditorio Nacional, Ciudad de México Edith Márquez - Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Auditorio Nacional, Ciudad de México Flamencura - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México

- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México Fernando Delgadillo - Teatro Diana, Guadalajara

- Teatro Diana, Guadalajara Yolanda Del Rio - Escenario GNP Seguros, Monterrey

- Escenario GNP Seguros, Monterrey Leire Martínez - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México Kapo - Auditorio Banamex, Monterrey

- Auditorio Banamex, Monterrey Por Temor A Que Cantemos Libres - TEATRO SERGIO MAGAÑA, México

- TEATRO SERGIO MAGAÑA, México Intocable - Estadio Borregos, Monterrey

- Estadio Borregos, Monterrey Leire Martínez - Escenario GNP Seguros, Monterrey

- Escenario GNP Seguros, Monterrey Elefante - Auditorio Nacional, Ciudad de México

- Auditorio Nacional, Ciudad de México La Caravana del Amor - Escenario GNP Seguros, Monterrey

- Escenario GNP Seguros, Monterrey Estela Nuñez y Jorge Muñiz - Teatro Metropólitan, México

- Teatro Metropólitan, México Christian Sands - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico LP - Auditorio Telmex, Zapopan

- Auditorio Telmex, Zapopan Festival Fado México - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, México

- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, México Helado Negro- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.