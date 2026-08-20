Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 20 de agosto

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 20 de agosto de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.
La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.
Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 20 de agosto
Conciertos
- Silvia Pérez Cruz - Teatro Metropólitan, México
- Urbano Fest - Auditorio Telmex, Zapopan
- XI Festival Mundial del Bolero- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico
- Macuiles- Teatro Benito Juárez, México
- Nxrcisistxs XX Años Dementes- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Flamenco Festival- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico
- Espinoza Paz- Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Leyendas el show- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México
- Madreperla - Teatro Metropólitan, México
- Victor Garcia - Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Sala Principal Bellas Artes- Palacio de Bellas Artes, México
- HELP ! En concierto - Homenaje a THE BEATLES- Alboa Mundo E, Tlalnepantla de Baz
- Laureano Brizuela - La Maraka, México
- Jorge Muñiz - Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Una noche con JazzMx - El Cantoral, Mexico
- Prisma.... 40 años- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Sr. Bikini- Teatro Metropólitan, México
- Elvis Epic Experience by Hector 0rtiz-
- Fey - Auditorio Nacional, Ciudad de México
- HÉCTOR INFANZÓN, 50 Aniversario ANDANDO - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, México
- Mario Aguilar - Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Un muerto más - Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey
- Iván Ferreiro- Teatro Metropólitan, México
- La Santa Cecilia- Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey
- Los Dandys de Armando Navarro y La Esencia del Bolero- Teatro Tepeyac, México
- Alberto Barros- Teatro Diana, Guadalajara
- Pedro Fernández- Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Millonario- Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey
- Gustavo Lara- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México
- Ana Sofi W- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Alberto Barros- Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Paté de Fuá - Teatro Diana, Guadalajara
- Trendline Utopía Tour - Foro Red Access, México
- Claudia Sierra - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México
- Whiplash - Escenario GNP Seguros, Monterrey
- Inspector - Pepsi Center, México
- Neo 5 live show - Foro Red Access, México
- Visceral x Drama Theme - Solo Cadaver & Geassassin - Foro Corona Monterrey, Col. Centro Monterrey
- Morejuice Fest - Pepsi Center, México
- Bratty - Teatro Metropólitan, México
- Heavy Nopal - La Maraka, México
- Son Rompe Pera- Teatro Metropólitan, México
- GRTSCH- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Winona Riders - Foro Puebla, Mexico
- Rebel Cats - Teatro Metropólitan, México
- Alive, una fiesta en el tiempo - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México
- La Garfield - La Maraka, México
- Estela Núñez - Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Cultura Profética - Escenario GNP Seguros, Monterrey
- Jessica Simpson - La Maraka, México
- Cultura Profética - Pepsi Center, México
- Fiquet - TEATRO SERGIO MAGAÑA, México
- COX- Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México
- Cultura Profética - Auditorio Telmex, Zapopan
- Orquesta Moderna - Explanada de la Alhondiga de Granaditas, Guanajuato
- Pat Boy- Casa FIC- Trasnoche, Guanajuato
- Grupo Yolotecuani- Casa FIC - Jardín San Pedro, Guanajuato
- Rosana - Teatro Diana, Guadalajara
- San Francisco Disco Band - Foro Red Access, México
- La Santísima Voladora - Casa FIC- Trasnoche, Guanajuato
- Jackie Mendoza- Explanada de la Alhondiga de Granaditas, Guanajuato
- Angélica María y Enrique Guzmán- Teatro Metropólitan, México
- Melissa Aldana- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico
- El Consorcio - Teatro Metropólitan, México
- Jesse & Joy - Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Edith Márquez - Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Flamencura - Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México
- Fernando Delgadillo- Teatro Diana, Guadalajara
- Yolanda Del Rio - Escenario GNP Seguros, Monterrey
- Leire Martínez - Teatro Metropólitan, México
- Kapo - Auditorio Banamex, Monterrey
- Por Temor A Que Cantemos Libres- TEATRO SERGIO MAGAÑA, México
- Intocable - Estadio Borregos, Monterrey
- Leire Martínez - Escenario GNP Seguros, Monterrey
- Elefante - Auditorio Nacional, Ciudad de México
- La Caravana del Amor - Escenario GNP Seguros, Monterrey
- Estela Nuñez y Jorge Muñiz - Teatro Metropólitan, México
- Christian Sands - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Mexico
- LP - Auditorio Telmex, Zapopan
- Festival Fado México - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, México
- Helado Negro- Lunario Del Auditorio Nacional, Ciudad de México
¿Cómo funciona el Jueves 2x1?
La mecánica es sencilla y muy clara:
- La promoción solo está disponible durante el jueves
- Aplica únicamente en eventos seleccionados
- Se activa directamente en la plataforma oficial
- El beneficio se refleja al momento de la compra
- No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente
Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.