Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo pagó la colegiatura de una estudiante en secreto: la emotiva historia (X: @AppleMusic / @oliviarodrigo)

Tras su colaboración con LEGO, el lanzamiento de su tercer álbum de estudio “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” y una gira programada para el Reino Unido en 2026, la cantante Olivia Rodrigo suma una emotiva historia que se mantenía en absoluta privacidad y que involucra a una joven fanática de Alabama.

El apoyo económico de Olivia Rodrigo a su seguidora

Jamie Causey, una estudiante de 23 años de la Universidad de Alabama, compartió a través de sus redes sociales el conmovedor gesto de la intérprete de “good 4 u”, quien la ayudó a pagar la matrícula de su último semestre.

“Olivia Rodrigo pagó mi último semestre en la universidad y casi nunca se lo conté, no porque no estuviera agradecida, sino porque no quería que algo que significaba tanto se convirtiera en un espectáculo público”, relató Causey en un video difundido en TikTok.

Aunque la ayuda económica ocurrió en 2025, no fue sino hasta agosto de 2026 cuando la joven decidió hacer pública la experiencia que cambió su camino profesional.

Un obstáculo de 6,000 dólares antes de la graduación

Causey es la primera persona de su familia en cursar una carrera universitaria de cuatro años.

Logró ingresar a la Universidad de Alabama gracias a becas y apoyos financieros; sin embargo, al llegar al tramo final de sus estudios, el costo del último semestre era alrdedor de a los 6,000 dólares, amenazaba con impedir su titulación debido a la falta de recursos.

La historia dio un giro inesperado porque Rodrigo ya seguía la cuenta de Causey en redes sociales, donde tiempo atrás le había enviado un mensaje de feliz cumpleaños.

La cantante volvió a escribirle por mensaje privado para expresarle que disfrutaba su contenido por ser una fuente de positividad y le ofreció apoyo para cubrir dicho gasto universitario.

Poco después, el equipo de la artista se puso en contacto con la estudiante para transferirle 5,000 dólares vía Venmo, suma que le permitió saldar la deuda pendiente.

Graduada y con un nuevo camino profesional

A más de un año del suceso, ya graduada y desempeñándose como asesora académica en la misma Universidad de Alabama.

Causey dedicó unas palabras a la artista en su video, expresando que el gesto la hizo sentir parte de la comunidad universitaria y que, sin deberle nada, la cantante eligió ser amable con una desconocida.