Resumen y videos de primeras batallas de farmear aura en CDMX de la Ibero al Centro Histórico (Redes sociales)

Las batallas de “farmear aura”, que comenzaron como una forma de expresión en videojuegos y redes sociales, ahora llegan al mundo real.

Esta tendencia se ha popularizado entre los jóvenes, quienes buscan divertirse y compartir con los demás su carisma, seguridad y, sobre todo, mantener una presencia ante el público que los observa.

¿Qué es el “farmear aura”?

La expresión “farmear aura” significa hacer algo que aumente la proyección en las plataformas digitales y entre la gente:

Farmear: Se deriva de los juegos digitales y es un término que se usa para acumular recursos, experiencias y puntos a través de desarrollar ciertas acciones.

Se deriva de los juegos digitales y es un término que se usa para acumular recursos, experiencias y puntos a través de desarrollar ciertas acciones. Aura: el cual se usa en redes sociales para hacer referencia al carisma o qué tan “cool” se percibe alguien.

Aunque esto comenzó como un meme y para tener estatus entre los centennials, su gran popularidad ha llevado a miles de jóvenes en la Ciudad de México a llevar a cabo una competencia en formato presencial donde los asistentes se enfrentan cara a cara para poder obtener puntos ante jueces y asistentes.

¿Cómo surgió la Batalla de Aura de este jueves 20 de agosto en el centro de la CDMX?

A través de las redes sociales, el creador de contenido Eddy Nahual anunció que este jueves 20 de agosto de 2026 se llevaría a cabo el primer encuentro de “Batalla de Aura”, en donde los competidores podrán obtener diferentes premios en efectivo.

Tercer lugar: $500 pesos

Segundo lugar: $1,000 pesos

Primer lugar: $2,000 pesos

Este evento, que se celebró en las inmediaciones del centro de la capital, justo afuera del Palacio de Bellas Artes, contó con la participación de los influencers “El Bomba Premium” y “Afroñery”, entre otros.

Este evento reunió a más de 20 participantes, los cuales se enfrentan con sus mejores poses, actitud y humor para sorprender al público y demostrar quién tiene más carisma.

Los concursantes aseguraron que se requiere dedicación y estar al día con las tendencias para poder demostrar sus habilidades de aura en la pista.

👏 Entre pasos con referencias de internet y movimientos que se han convertido en tendencia, dos participantes se enfrentan en una batalla de “farmear aura” frente a Bellas Artes. Cada uno busca sorprender al público y demostrar quién tiene más presencia.



🏆 El ganador se define… pic.twitter.com/1RCXu7VLzU — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 20, 2026

La Ibero Santa Fe se suma a la fiebre de “farmear aura”

Asimismo, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México de Santa Fe, otro grupo de jóvenes se dio cita para “farmear aura”.

Con atuendos llamativos, máscaras de superhéroes y el respaldo de sus compañeros de clase, las y los alumnos vivieron una jornada de convivencia y humor que rápidamente se viralizó.