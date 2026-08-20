Walmart y Bodega Aurrerá congelan el precio de más de 4 mil productos: así funciona “Precios que no se tocan”

Walmart y Bodega Aurrerá lanzan la campaña "Precios que no se tocan" Foto: La Crónica

Para las familias mexicanas, hacer las compras del supermercado implica mucho más que elegir qué productos llevar a casa. También significa organizar el presupuesto, comparar precios y tratar de anticipar cuánto dinero será necesario para cubrir las necesidades del hogar.

Con ese escenario como punto de partida, Walmart de México y Centroamérica anunció la iniciativa “Precios que no se tocan”, mediante la cual más de 4 mil productos esenciales mantendrán su precio sin cambios durante 90 días.

La estrategia, implementada a través de los formatos Walmart y Bodega Aurrera, tendrá alcance nacional y estará disponible tanto en tiendas físicas como en los canales digitales de ambas marcas.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, la iniciativa estará vigente del 20 de agosto al 20 de noviembre de 2026 y llegará a más de 3 mil tiendas en México.

¿Qué es “Precios que no se tocan”?

“Precios que no se tocan” es una iniciativa de Walmart de México y Centroamérica enfocada en mantener sin cambios los precios de una selección de productos considerados esenciales para el consumo cotidiano de los hogares.

La propuesta contempla más de 4 mil productos, seleccionados a partir de su frecuencia de consumo y del impacto que tienen dentro del presupuesto familiar.

La compañía explica que la iniciativa busca ofrecer mayor previsibilidad al momento de realizar las compras, de manera que los consumidores puedan organizar mejor sus gastos sin depender exclusivamente de promociones o temporadas específicas de descuentos.

Esto es importante porque “Precios que no se tocan” no se plantea como una promoción de corta duración para determinados artículos, sino como una estrategia con una vigencia definida de 90 días para mantener el precio de miles de productos participantes.

Walmart y Bodega Aurrerá lanzan la campaña "Precios que no se tocan" Foto: Cortesía

¿Cuándo empieza y hasta cuándo estará vigente?

La iniciativa comenzó el 20 de agosto de 2026. Su vigencia será de 90 días, por lo que estará disponible hasta el 20 de noviembre de 2026.

Durante ese periodo, los productos participantes mantendrán sus precios sin cambios, de acuerdo con la información proporcionada por Walmart de México y Centroamérica.

Para los consumidores, uno de los principales atractivos de la estrategia está precisamente en la posibilidad de contar con una referencia más estable para determinados productos de consumo cotidiano durante ese periodo.

¿En qué tiendas estará disponible?

“Precios que no se tocan” tendrá alcance nacional y estará disponible en más de 3 mil tiendas Walmart y Bodega Aurrera en México.

La iniciativa también estará presente en los canales digitales de ambas marcas, por lo que la propuesta no se limita exclusivamente a las compras realizadas en establecimientos físicos.

La compañía no presenta la iniciativa como exclusiva de una región o ciudad, sino como una estrategia con cobertura nacional.

¿Qué productos tendrán precios sin cambios?

Uno de los puntos más relevantes para los consumidores es la variedad de categorías contempladas. La selección incluye productos de:

Despensa básica.

Frutas y verduras.

Carnes y otros productos perecederos.

Limpieza.

Higiene personal.

Farmacia.

Productos para bebé.

Artículos para mascotas.

La lista incluye artículos que forman parte de las compras habituales de muchas familias, entre ellos leche, pollo, carne de res, pan, huevo, papel higiénico, detergente, yogurt, café, agua, aceite, desodorantes, shampoo, servilletas, analgésicos, antigripales y pañales.

Walmart y Bodega Aurrerá lanzan la campaña "Precios que no se tocan" Foto: Cortesía

La selección, según Walmart, se realizó tomando en cuenta tanto la frecuencia de consumo como la importancia de estos productos dentro del presupuesto familiar.

El objetivo central de la iniciativa está relacionado con la posibilidad de planear mejor el gasto cotidiano.

En su comunicado, Walmart señala que ha observado cambios en el comportamiento de los consumidores: actualmente existe una mayor tendencia a planificar las compras, buscar que el dinero rinda más y privilegiar la previsibilidad del gasto.

Bajo esa lógica, la propuesta busca que los consumidores puedan saber con mayor certeza cuánto destinar a determinados productos esenciales durante el periodo de vigencia.

La iniciativa incluye productos básicos para el hogar

Uno de los elementos que puede hacer más relevante esta estrategia para los consumidores es que la selección no está limitada a una sola categoría.

La lista contempla desde alimentos de consumo frecuente, como leche, huevo, pollo, carne, pan, café y aceite, hasta productos utilizados para la limpieza y cuidado personal, como detergente, papel higiénico, shampoo, desodorantes y servilletas.

También se incorporaron productos relacionados con farmacia, bebés y mascotas.

Esto permite que “Precios que no se tocan” abarque diferentes áreas del gasto cotidiano de un hogar, en lugar de concentrarse exclusivamente en productos de despensa.

Walmart y Bodega Aurrerá lanzan la campaña "Precios que no se tocan" Foto: Cortesía

¿Cuánto dura “Precios que no se tocan”?

La iniciativa tiene una duración anunciada de 90 días.

Inicio: 20 de agosto de 2026.

20 de agosto de 2026. Término: 20 de noviembre de 2026.

20 de noviembre de 2026. Cobertura: nacional.

nacional. Tiendas: más de 3 mil establecimientos de Walmart y Bodega Aurrera.

más de 3 mil establecimientos de Walmart y Bodega Aurrera. Productos: más de 4 mil artículos participantes.

más de 4 mil artículos participantes. Canales: tiendas físicas y plataformas digitales de ambas marcas.

Cristian Barrientos, Presidente y Director General de Walmart de México y Centroamérica, señaló que el objetivo no solamente consiste en ofrecer ahorro, sino también brindar certeza sobre el precio de determinados productos.

La compañía plantea que, para las familias, conocer que ciertos artículos mantendrán su precio durante el periodo establecido puede facilitar la toma de decisiones al momento de organizar las compras.

En palabras de Barrientos, la propuesta busca que los consumidores tengan la certeza de encontrar esos precios cuando los necesiten.