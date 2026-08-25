Alejandro Speitzer denuncia robo en el AICM: ¿Qué le pasó al actor mexicano? El actor Alejandro Speitzer denunció en redes sociales que le habrían “saqueado” sus maletas en el AICM (@alejandrospeitzer)

A través de un video en redes sociales, el actor mexicano Alejandro Speitzer denunció que fue víctima de robo en sus maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El actor de 31 años también aseguró que interpondría una demanda ante las autoridades para dar con los responsables.

“Estoy llegando de viaje y con la sorpresa de que me saquearon toda la maleta. No me robaron, me saquearon toda la maleta. Dos maletas”, señaló en redes sociales Alejandro Speitzer.

¿Cómo le robaron sus maletas al actor Alejandro Speitzer?

Aunque Alejandro Speitzer no comparte en el video si conoce cómo sucedió el robo, sí señala que, a pesar de que tenían candados, los ladrones los rompieron y robaron “muchas cosas”.

“Me robaron muchas cosas y fue en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto se los digo para que tengan cuidado. Tenían candado las maletas, lo rompieron”.

Del mismo modo, el actor señaló que interpondría una demanda para darle seguimiento al caso y dar con los responsables:

“Yo ya estoy dándole seguimiento, pero pues como soy bien necio, voy a echarle ganitas y vamos a trackear y vamos a encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno”.

Asimismo, animó a sus seguidores a denunciar en caso de que pasen por la misma situación: “Cuando les siga pasando esto, no lo dejen así. Esta gente sabe que no metemos denuncias y demás. Voy a meter mi denuncia, voy a darle un seguimiento y tengan cuidado con sus cosas”.

¿Qué han dicho las autoridades del AICM tras la denuncia de Alejandro Speitzer?

Hasta el momento de la publicación de la nota, el AICM no ha lanzado ninguna declaración respecto a los hechos que denuncia Alejandro Speitzer.

Por su parte, el actor no ha brindado ninguna nueva actualización sobre el avance de su denuncia. No obstante, sí compartió el video de una creadora de contenido con recomendaciones a seguir en caso de que seas víctima del robo de tus maletas en el aeropuerto.