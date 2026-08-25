Muere Elisa Huerta a los 28 años: ¿Qué le pasó a la científica del Diario de una bióloga?

Elisa Huerta La titular del Diario de una Bióloga murió a los 28 años de edad

La bióloga y creadora de contenido Elisa Huerta Sandoval, conocida en redes sociales por el proyecto Diario de una bióloga, murió a los 28 años.

El fallecimiento fue dado a conocer por personas cercanas a la divulgadora y posteriormente confirmado por el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social.

¿De qué murió Elisa Huerta?

Hasta ahora, no se conoce públicamente cuál fue la causa de muerte de Elisa Huerta. Familiares de la creadora no han emitido un comunicado sobre las circunstancias de su fallecimiento, mientras amigos y colegas han pedido respeto ante el momento que atraviesan sus seres queridos.

La noticia provocó reacciones entre usuarios y miembros de la comunidad dedicada a la divulgación científica.

¿Quién era Elisa Huerta?

“La vida desde otra perspectiva, explicada desde la biología: descubriendo lo que no sabías de los seres vivos y cómo cuidar el planeta”, así definió el Diario de una bióloga en redes sociales Elisa Huerta, su principal proyecto.

Su trabajo tenía presencia principalmente en TikTok, donde acumulaba 176 mil seguidores, así como en Instagram, con cerca de 28 mil seguidores; y en Facebook casi 400 mil.

La científica estudió la Licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y orientó su actividad profesional hacia la divulgación científica y la educación ambiental.

Su proyecto Diario de una bióloga se convirtió en el principal espacio desde el que compartía información relacionada con la naturaleza y la vida sustentable. En sus publicaciones abordaba temas sobre especies animales, plantas, biodiversidad y problemáticas ambientales mediante formatos pensados para las redes sociales.

Además de su trabajo como creadora digital, Elisa Huerta participaba como maestra en diplomados del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social.

La institución confirmó su fallecimiento mediante un mensaje en el que expresó sus condolencias y reconoció la labor que desarrolló como responsable de Diario de una bióloga. También destacó el alcance que tuvo su trabajo entre las personas a las que acercó al conocimiento científico.

Después de que se conoció la muerte de Elisa Huerta, distintas cuentas vinculadas con la divulgación científica comenzaron a publicar mensajes en su memoria.

El Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social también se sumó a las muestras de condolencias. La organización recordó que Huerta participaba como maestra en sus diplomados y destacó la influencia que tuvo entre las personas interesadas en la ciencia y el medio ambiente.