Exatlón México 2026, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 25 de agosto? Conoce quién gana hoy en Exatlón México 2026 (Exatlón México)

Continúa la competencia en esta nueva temporada y este martes los atletas tendrán que enfrentarse entre sí en la Batalla Colosal; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

Exatlón México inició su décima temporada el pasado lunes 24 de agosto con el Juego por la Ventaja, el cual ganaron los Azules, y la batalla por la Villa 360, la cual ganó el equipo Rojo.

Por ello, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana la Batalla Colosal hoy, martes 25 de agosto, en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy, martes 25 de agosto, en Exatlón México?

Exatlón México inició con una competencia completamente reñida donde ambos equipos ganaron uno de los enfrentamientos. Sin embargo, con las mujeres en riesgo esta semana, la intensidad en el reality continúa creciendo.

Aunque Rojos y Azules llegan a la competencia de hoy por la Batalla Colosal bastante reñidos, algunos spoilers y rumores señalan que el ganador de hoy en Exatlón podría ser el equipo Azul.

No obstante, al tratarse de rumores y supuestas filtraciones, el resultado final puede ser diferente, por lo que se recomienda seguir la transmisión en vivo para conocer al ganador de hoy.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo?

El capítulo de la Batalla Colosal de este martes 25 de agosto en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno. Recuerda que, antes de la Batalla Colosal, se llevará a cabo la competencia por la Medalla Femenil.

Podrás seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno, además de Disney+.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México 2026?

Esta décima temporada de Exatlón México incorporará a nuevos atletas y a leyendas consolidadas en la competencia, por lo que aquí te compartimos quiénes son los participantes de esta nueva edición del reality:

Azules

David Juárez “La Bestia”

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Katia Gallegos

Fernando Vallejo

Natasha Septién

María Salazar

Erick Segura

Rojos