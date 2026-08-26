Franc Moody y Neil Frances llegan a CDMX como artistas invitados al Afterwork vol. 2

Franc Moody y Neil Frances llegan a CDMX como artistas invitados al afterwork: descubre cuándo y cómo puedes ir

Franc Moody y Neil Frances tienen una propuesta musical que no te puedes perder. Ambos llegarán a Soho House México este 28 de agosto para participar en la segunda edición de Afterwork by Heineken, una experiencia que busca convertir la salida de la oficina en una noche para escuchar música, convivir y darle paso al fin de semana.

Franc Moody y Neil Frances: los protagonistas de la noche

La cita reunirá a los asistentes en un espacio pensado para disfrutar con calma, lejos de la jornada laboral. La música estará en manos de Franc Moody y Neil Frances, dos propuestas que pondrán el ambiente para convertir el momento en una experiencia alrededor de la música y la convivencia.

La idea detrás de esta edición de Afterwork by Heineken Vol. 2 es que las experiencias de ocio sean algo más que reunir personas en un mismo lugar. La apuesta está en crear espacios donde la música, la conversación y el entretenimiento tengan mayor protagonismo.

En este caso, la propuesta estará acompañada por Heineken, que forma parte de la experiencia de la noche, aunque el atractivo principal estará en el encuentro musical y en el ambiente de Soho House.

¿Cuándo y dónde será Afterwork by Heineken?

La segunda edición de Afterwork by Heineken se realizará el 28 de agosto de 2026 en Soho House México, en Ciudad de México.

Los accesos estarán disponibles mediante My Heineken y a través de las redes sociales oficiales de Heineken México. La recomendación para quienes quieran asistir es mantenerse pendientes de los canales oficiales, ya que ahí se darán a conocer los detalles para formar parte de esta edición.

Afterwork by Heineken también llegará a otras ciudades

La experiencia no se quedará únicamente en la capital. De acuerdo con la información compartida por la marca, la plataforma contempla nuevos encuentros durante el año en ciudades como Monterrey y Guadalajara.

Por ahora, la parada inmediata está en Ciudad de México, donde Franc Moody y Neil Frances serán los encargados de ponerle ritmo a una noche diseñada para olvidarse, aunque sea por unas horas, de la rutina.