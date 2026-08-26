SHEGLAM x El Señor de los Anillos: así es la colaboración, la magia y fantasía de la Tierra Media hechas maquillaje

Colección Sheglam x El Señor de los Anillos Foto: Cortesía Sheglam

SHEGLAM presenta una colaboración de edición limitada El Señor de los Anillos, una colección que trasciende el coleccionismo para convertir el ritual diario de belleza en una travesía épica. Desde la luz radiante de los Reinos Élficos hasta la calidez acogedora de La Comarca, cada elemento de la línea está diseñado para integrar la magia de la Tierra Media en la vida real a través de texturas sensoriales, fórmulas de alto rendimiento y empaques únicos que querrás exhibir.

Esta propuesta nace como un viaje visual por los paisajes y personajes más icónicos de la saga. El verdadero corazón de la línea está en la innovación de sus fórmulas: texturas híbridas, acabados ligeros que se sienten cómodos todo el día y el uso de pigmentos inteligentes que reaccionan al pH y a la temperatura corporal. Al entrar en contacto con la piel, estas fórmulas transforman su color para adaptarse al subtono natural de cada persona, logrando acabados personalizados, frescos y súper fáciles de construir.

Colección Sheglam x El Señor de los Anillos Foto: Cortesía Sheglam

La línea se despliega como un mapa de belleza donde cada producto cumple un propósito específico dentro de la rutina, conectando la tecnología de fórmulas avanzadas con resultados visibles e impecables en la piel:

El Portal de preparación: cuidado, hidratación e iluminación

Guiding Star Hydrating & Soothing Priming Serum: La preparación ideal para cualquier look. Su fórmula híbrida tipo suero-primer está enriquecida con glicerina y centella asiática, un combo botánico que calma rojeces, reconforta la piel e inyecta hidratación inmediata. Deja un acabado jugoso y aterciopelado para que la base se deslice sin esfuerzo. Además, su envase iridiscente reacciona a la luz según el ángulo en el que lo mires.

Evenstar Glow Highlighter: Inspirado en la elegancia de Arwen, este iluminador cuenta con una fórmula de micras ultra finas en tono plata frío. A diferencia de los iluminadores con destellos gruesos, su textura de seda se funde con la piel sin marcar textura, reflejando la luz de manera natural en pómulos, puente de la nariz y lagrimales.

Colección Sheglam x El Señor de los Anillos Foto: Cortesía Sheglam

Magia del color: fórmulas interactivas para mejillas

Eye of Sauron Blush: La pieza más audaz e interactiva de la entrega. A simple vista es una barra en tono fuego inspirada en el Gran Ojo, pero su tecnología de pigmentos inteligentes se activa al contacto con la humedad, el pH y la temperatura de tu piel. Esto permite que el color se transforme en un rubor rosado a tu medida, logrando un acabado natural que parece salir de tu propia piel. Su textura en bálsamo ligero se difumina con los dedos en segundos.

Wizard’s Touch Blush Duo: Un concepto dos en uno inspirado en Gandalf. Por un lado, una crema ligera de acabado construible que se integra a la piel aportando frescura jugosa; por el otro, un polvo micro-pulverizado con efecto filtro que sella el color y difumina poros. Úsalos solos para un look relajado o en capas para mayor intensidad y duración.

Colección Sheglam x El Señor de los Anillos Foto: Cortesía Sheglam

Mirada y labios para ‘gobernarlos a todos’: pigmentos de alto rendimiento

My Precioussss Lip Gloss: Un gloss de nueva generación formulado para dar un efecto espejo de alto brillo sin la sensación pegajosa. Infundido con ingredientes acondicionadores, nutre e hidrata profundamente los labios mientras aporta una capa de color traslúcido y luminoso. Está disponible en 5 tonos icónicos como Rivendell y Gondor.

Forces of Fate Eyeshadow Duo: Dúos de sombras en polvo de alta pigmentación y fórmula sedosa (Hope & Sacrifice, Loyalty & Courage, y Temptation & Purity). Sus pigmentos satinados están diseñados para difuminarse en segundos sin dejar caída de polvo (fallout), permitiendo crear profundidad en la mirada con cero complicaciones.

Shire Serenity Setting Powder: Inspirado en la paz de La Comarca, este polvo suelto matificante de textura ultra fina y volátil sella la base y absorbe el exceso de grasa a lo largo del día. Su fórmula está pensada para difuminar imperfecciones con un acabado mate aterciopelado sin acartonar ni resecar la piel.

Para coleccionistas y apasionados del maquillaje, el cofre de edición especial reúne la selección entera en un empaque diseñado como un artefacto místico de Tierra Media, convirtiéndose en la pieza definitiva para exhibir en el tocador.

Colección Sheglam x El Señor de los Anillos Foto: Cortesía Sheglam

La colección SHEGLAM x El Señor de los Anillos estará disponible por tiempo limitado exclusivamente en el sitio oficial de SHEGLAM.

Y si tú quieres uno de estos kits en LA CRÓNICA tenemos dos para regalar a las lectoras que escriban al correo: fhuacuz@cronica.com.mx y nos digan por qué quieren ser parte de este lanzamiento y cuál es su personaje favorito de El Señor de los Anillos junto con sus datos de contacto (nombre y teléfono).