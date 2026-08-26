“Muppet honorario”: El conmovedor mensaje de Los Muppets para despedir a Tim Curry El actor Tim Curry murió a los 80 años y Los Muppets se despidieron de él con un conmovedor mensaje (@themuppets)

Tras la noticia de la muerte de Tim Curry a los 80 años, personajes del mundo de la farándula han compartido mensajes de despedida hacia el actor, siendo uno de los más llamativos el de Los Muppets.

A través de un mensaje en redes sociales, Los Muppets llamaron a Tim Curry “Muppet honorario”, destacando su participación en la película Muppet Treasure Island (1996) como Long John Silver.

¿Cuál fue el conmovedor mensaje de Los Muppets para Tim Curry?

A través de una publicación en redes sociales, donde Los Muppets compartieron una serie de imágenes de Tim Curry como Long John Silver, las marionetas se despidieron del actor con un conmovedor mensaje, llamándolo “Muppet honorario”.

En el mensaje, Los Muppets destacaron el talento actoral de Tim Curry, calificándolo como “ingenioso, encantador, inquietante y profundamente divertido”, para finalmente agradecerle.

“Pocas personas han merecido tanto el título de “Muppet honorario” como el legendario Tim Curry. Como intérprete no tenía igual: ingenioso, encantador, inquietante y profundamente divertido. Siempre consideraremos uno de nuestros mayores tesoros haber formado parte de la tripulación de Long John Silver. Gracias por todo, Tim”, fue el mensaje de Los Muppets hacia el actor.

Legado de una leyenda: ¿Cuáles son los personajes que interpretó Tim Curry?

Tim Curry fue reconocido a lo largo de su vida por interpretar a diferentes personajes, los cuales marcaron su trayectoria profesional.

El actor británico saltó a la fama por su papel como el Dr. Frank-N-Furter en la película The Rocky Horror Picture Show. Tim Curry también es conocido mundialmente por su interpretación de Pennywise en la adaptación televisiva de It.

Tim Curry formó parte de películas como Los Muppets en la isla del tesoro, Mi pobre angelito 2, Scary Movie 2, entre otras. Del mismo modo, además de sus papeles en el cine, el actor británico también sobresalió en el teatro y en el doblaje.

¿De qué murió Tim Curry?

Hasta el momento de la publicación de la nota, se desconoce la causa de muerte de Tim Curry, quien de acuerdo con diferentes reportes habría fallecido durante la noche del pasado martes 25 de agosto en su casa en Los Ángeles, California.

Aunque se desconoce la causa de la muerte de Tim Curry, el actor padecía diferentes problemas de salud a partir del derrame cerebral que sufrió en 2012, el cual lo dejó con parálisis.