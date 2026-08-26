Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4257: resultados del sorteo del miércoles 26 de agosto

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 26 de agosto (Crónica digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4257 se celebra este miércoles 26 de agosto, fecha en la que se darán a conocer los números ganadores y resultados de esta edición que presenta una bolsa millonaria importante.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4257

La Lotería Nacional realiza la transmisión en vivo del sorteo Melate mediante su canal institucional de YouTube, permitiendo a los jugadores seguir cada momento del evento.

La grabación completa queda disponible una vez concluido el sorteo, lo que facilita la revisión detallada de los resultados oficiales y del procedimiento seguido durante la extracción de las esferas.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4257?

El sorteo se lleva a cabo a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4257?

La bolsa acumulada del Melate 4257 alcanzó los 220 millones de pesos, una cifra que explica el repunte en la participación. Este crecimiento responde a una racha de sorteos sin ganador absoluto.

¿Cómo se juega Melate?

El atractivo del Melate radica en su mecánica directa. Los jugadores seleccionan entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que define premios secundarios.

Un solo boleto participa de manera automática en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4257?

Los resultados oficiales del Melate 4257 pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha suma 10 pesos adicionales y Revanchita agrega 5 pesos más. Al optar por las tres modalidades, la apuesta total es de 30 pesos.