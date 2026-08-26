¿Murió Alfredo “Chaparro”? Lo que se sabe del integrante de “El Rey de la Bromas” Las redes sociales se han encendido tras la noticia de la muerte de “Don Alfredo”, una figura destacada de internet (@chaparro_oficiall)

El creador de contenido “El Rey de las Bromas” confirmó la muerte de Alfredo Alonso, conocido en redes sociales como “El Chaparro”; esto es lo que se sabe hasta el momento de su fallecimiento.

Alfredo “Chaparro”, quien se encontraba en medio de una gira, murió a los 60 años, así lo confirmó “El Rey de las Bromas”, influencer con quien Alfredo realizaba sketches de humor y por los cuales se hizo famoso.

“Descansa en paz. Quisiera de todo corazón que esto fuera una broma, pero lamentablemente no es así. Aunque muchos me conocen o bromean diciéndome ‘el rey de las bromas’, esta vez el dolor es muy real y esto no es ninguna broma”, compartió en su cuenta de TikTok.

¿De qué murió Alfredo “Chaparro”?

La noticia de la muerte de Alfredo “Chaparro” la dio a conocer su mánager a través de las redes sociales de “El Chaparro” este miércoles 26 de agosto.

“Hoy despedimos a un hombre que dejó una huella especial en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, compartir con él y disfrutar de su talento”, se lee en la imagen compartida.

En el mensaje no se compartió cuál fue la causa de la muerte de Alfredo “Chaparro”; sin embargo, debido a que se encontraba en medio de una gira, se anunció la cancelación de la misma.

“Agradecemos profundamente la comprensión, respeto y solidaridad hacia sus familiares, amigos, equipos de trabajo y seres queridos durante este difícil momento”, finalizó la publicación.

¿Quién era Alfredo Alonso “Chaparro”?

Alfredo Alonso “El Chaparro” era un personaje famoso en redes sociales, quien se viralizó a partir de su participación en los videos de “El Rey de las Bromas”.

En los videos, “El Chaparro” era el blanco de las acciones de “El Rey de las Bromas”. Al ganar popularidad, Alfredo Alonso comenzó a crear contenido por su cuenta, el cual también estaba enfocado al humor.