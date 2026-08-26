¿Por qué salió Yanet García de la Casa de los Famosos? La conductora se vuelve el primer “mueble” eliminado

Yanet García La "Chica del clima" de Monterrey fue eliminada después de pasar unos días en "El Exilio" tras una votación interna entre participantes.

Este martes 25 de agosto, La Casa de los Famosos México vivió la inesperada y polémica eliminación de Yanet García del reality. La producción cumplió con sus amenazas para los “muebles” y dejó fuera a la primera participante bajo esta nueva regla de dejar fuera a quienes no interactuaran lo suficiente. Ahora, la conductora regiomontana, se despidió del programa y aunque se dijo tranquila, algunos fans señalaron de injusta esta medida ya que no fue una expulsión determinada por el público, sino por otros integrantes.

¿Por qué salió Yanet García de La Casa de los Famosos?

El pasado domingo 23 y lunes 24 de agosto, el público votó a través de WhatsApp y otras plataformas para identificar a los participantes considerados “muebles”, refiriéndose aquellos con menor participación o protagonismo. Yanet García, junto con Luis Chaparro y Ese Pérez, fueron señalados y enviados a “El Exilio”, una zona de confinamiento fuera de la casa principal.

En la gala del martes 25 de agosto, la producción cambió las reglas habituales. En lugar de que el público votara por la eliminación, los 11 habitantes restantes debieron acudir al confesionario y otorgar un punto al exiliado que deseaban que regresara a la competencia. El que obtuviera menos votos quedaría fuera definitivamente.

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Los resultados fueron claros: Ese Pérez recibió seis votos (de Aldo, Flor, Mariana, Karina, Gema y Memo), Luis Chaparro tres (de Masad, Cynthia y Ernesto) y Yanet García únicamente dos (de Brianda y Yahir). Con la menor cantidad de respaldos, la conductora se convirtió en la eliminada.

Yanet García enfrentó la eliminación con tranquilidad y sin señalamientos. En la Post Gala, entrevistada por Wendy Guevara, defendió su paso por la casa: “De acuerdo a la perspectiva de cada persona, yo aporté a la casa, hice cosas, limpié, hice ejercicio, ayudé a mis compañeras. Traté de ser compartida, de ayudar. Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”.

Fans acusan de injusta la salida de Yanet García en La Casa de los Famosos

La eliminación generó una ola de críticas en redes sociales, TikTok, Instagram y el canal oficial de WhatsApp del programa. Muchos seguidores argumentaron que el público debería tener siempre la última palabra en las expulsiones, como en el formato tradicional, y que privar a Yanet de esa oportunidad, después de haber sido salvadas previamente por el voto popular, resultó injusto. Frases como “No que el público tiene la última decisión”, “Si hubiera votado el público, hubiera sido justo” y “Lo que hicieron con Yanet es indignante” se han estado repitiendo por fans en redes sociales.

La hermana de la eliminada, Prisma García, avivó la polémica al publicar y luego eliminar un mensaje previo al anuncio oficial en el que acusaba a la producción de fraude: “Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet... Ella será la eliminada, son un fraude total”.

Además, el regreso festivo de Ese Pérez (en su cumpleaños, con un pastel que algunos interpretaron como preparado de antemano) y comentarios de conductores durante la gala intensificaron las acusaciones de falta de transparencia y de que la dinámica buscaba expulsar a los participantes “intrascendentes”.