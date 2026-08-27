Día del Abuelo 2026: frases bonitas para felicitar a los abuelos y abuelas Para este Día del Abuelo 2026, estas son algunas frases bonitas para felicitar a los abuelos en su día (Imagen hecha con IA)

Este viernes 28 de agosto se celebrará el Día del Abuelo en México y, si quieres felicitar a tus abuelitos, aquí te compartimos algunas frases bonitas para esta fecha.

Desde 1983, en México cada 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos, fecha en la que se reconoce el trabajo, sabiduría y experiencia de las personas mayores, pilares de miles de familias.

Por lo que estas son algunas frases bonitas para el Día del Abuelo 2026, las cuales puedes utilizar para acompañar un regalo, colocarlas en una imagen de felicitación o si simplemente quieres mandarles un mensaje a tus abuelitos en este importante día.

Frases bonitas y emotivas para dedicar en el Día del Abuelo 2026

Estas son algunas de las mejores frases para que puedas felicitar a tus abuelitos en el Día del Abuelo:

“¡Feliz Día del Abuelo! Tu amor incondicional es el regalo más grande que nuestra familia ha recibido.”

“Tu hogar siempre huele a amor, recuerdos felices y los mejores momentos de mi infancia.”

“¡Feliz día! Gracias por regalarme la infancia más bonita y por seguir iluminando mi presente.”

“El amor de un abuelo es un tesoro que el corazón guarda para siempre.”

“Tus abrazos tienen el poder de hacer desaparecer cualquier preocupación.”

Frases cortas y rápidas para felicitar a tus abuelos por WhatsApp

Si lo tuyo son los mensajes de texto, estas son algunas frases para mandar por WhatsApp a tus abuelitos en su día:

“¡Feliz Día del Abuelo! Gracias por tanto amor y consentirme siempre.”

“Abuelita, tu amor es mi refugio favorito. ¡Que tengas un día hermoso!”

“Abue, eres ejemplo de vida y fortaleza. ¡Te amo con todo mi corazón!”

“Abuelo, eres mi persona favorita. ¡Feliz Día de los Abuelos!”

“¡Feliz día! Gracias por tus abrazos cálidos y tus mejores consejos.”

Frases divertidas y con humor para celebrar a los abuelos

Si tus abuelitos comparten el mismo humor que tú, estas son algunas frases que puedes enviarles para felicitarlos y hacerlos reír: