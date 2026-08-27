Tequila Express: cuánto cuesta y de dónde sale el tren en Jalisco que es parte del turismo alternativo ideal para jóvenes que buscan ir más allá en el estado

Llegar a Tequila, Jalisco, puede ser mucho más interesante que nunca. Para quienes quieren conocer la región desde otra perspectiva, el Tequila Express propone algo distinto: lograr que el trayecto sea tan increíble, que también forme parte del viaje.

La ruta de esta iniciativa conecta Guadalajara con Tequila a bordo de un tren turístico que atraviesa paisajes característicos de Jalisco. Durante el recorrido, los campos de agave y el entorno rural se convierten en parte del atractivo, mientras los pasajeros pueden disfrutar el viaje sin preocuparse por manejar.

La idea encaja con una tendencia que ha ganado terreno entre los viajeros: el llamado slow travel, una manera de hacer turismo que pone mayor atención en el camino, el entorno y las experiencias locales.

Un recorrido entre agaves y tradiciones de Jalisco

El atractivo del Tequila Express no termina en las vías. La experiencia permite acercarse a algunos de los elementos que forman parte de la identidad jalisciense y que, juntos, cuentan una historia mucho más amplia que la de una bebida.

El paisaje agavero, el tequila, la gastronomía, el mariachi, la charrería y las tradiciones de la región forman parte del imaginario turístico de Jalisco. El tren funciona como una especie de hilo conductor para descubrir estos elementos desde una perspectiva diferente.

¿Cuánto dura el recorrido del Tequila Express?

El trayecto ferroviario tiene una duración aproximada de dos horas, tiempo durante el cual los pasajeros pueden observar desde las ventanas un paisaje que cambia conforme el tren se aleja de Guadalajara y se aproxima a la región tequilera.

Turismo que también mueve la economía local

El interés por experiencias vinculadas con el territorio tiene efectos que van más allá de una escapada de fin de semana.

El flujo de visitantes hacia Tequila y otros puntos de la región puede beneficiar a hoteles, restaurantes, destilerías, artesanos, productores y otros negocios relacionados con el turismo. De esta manera, una ruta ferroviaria puede convertirse en un punto de conexión entre Guadalajara y las comunidades que participan en la actividad turística.

También existe un componente cultural. Al integrar diferentes expresiones de Jalisco dentro de una misma experiencia, el viaje ayuda a presentar el patrimonio del estado de una manera contemporánea, sin desprenderlo de sus raíces.

¿Qué opciones tiene el Tequila Express?

El servicio contempla salidas los sábados y domingos durante todo el año, aunque durante temporadas de mayor demanda pueden habilitarse recorridos adicionales los viernes.

Los visitantes pueden encontrar distintas modalidades, entre ellas el viaje en tren y opciones que combinan el recorrido ferroviario con una visita a una destilería. También existen alternativas de recorridos redondos o sencillos, dependiendo de la fecha y disponibilidad.

Experiencia Casa Sauza

Para quienes quieren ampliar la visita, existe la Experiencia Casa Sauza, que suma actividades y servicios al recorrido para ofrecer una aproximación más completa a la cultura relacionada con el tequila.

Antes de planear la escapada conviene revisar el calendario vigente, ya que las fechas, modalidades y experiencias disponibles pueden variar según la temporada.