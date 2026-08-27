¿Qué tiene que ver José Alfredo Jiménez con la nueva sucursal de El Moro? La nueva sucursal en Santa María la Ribera abre este 27 de agosto y ha generado polémica por su ubicación e historia

El Moro estrena sucursal este jueves 27 de agosto en Santa María la Ribera, uno de los barrios más representativos de la Ciudad de México, donde la arquitectura, la cultura y la tradición conviven en cada cuadra.

La nueva dirección estará en la esquina de Salvador Díaz Mirón y Jaime Torres Bodet, una ubicación que la coloca a pocos pasos de algunos de los sitios más reconocibles de la colonia, entre ellos el Kiosco Morisco, la Alameda de Santa María y el Museo Universitario del Chopo.

Más que una nueva dirección para comer churros, la llegada de la churrería busca integrarse a la dinámica de una zona que en los últimos años se ha convertido en uno de los recorridos favoritos para quienes disfrutan descubrir la CDMX caminando.

Una sucursal con historia

El inmueble donde ahora estará El Moro Santa María la Ribera tiene su propia historia y está relacionado con uno de los relatos más populares de la colonia.

De acuerdo con la tradición que se ha transmitido entre habitantes de la zona, en este espacio habría funcionado antiguamente una cantina en la que José Alfredo Jiménez trabajó como mesero antes de convertirse en uno de los compositores e intérpretes más importantes de la música mexicana.

El sitio también habría sido conocido como Salón París, sumando otra capa a la historia de un barrio que conserva numerosos edificios y espacios vinculados con distintas épocas de la capital.

Una opción más para disfrutar del Kiosco Morisco

La nueva sucursal se incorpora a un entorno en el que conviven algunos de los atractivos culturales más interesantes de Santa María la Ribera. El Kiosco Morisco, el Museo de Geología, el Museo del Chopo y las construcciones de tradición porfiriana forman parte de un paisaje que permite recorrer diferentes capítulos de la historia de la ciudad sin alejarse demasiado.

En ese contexto, El Moro apuesta por convertirse en una parada gastronómica más dentro de la ruta, aprovechando una zona donde el paseo, la cultura y la comida van de la mano sí o sí.

El Moro te invita a conocer el barrio antes de sentarse a la mesa

Para acompañar la apertura, la marca planteó un recorrido por seis puntos emblemáticos de Santa María la Ribera. La ruta contempla sitios relacionados con los orígenes de la colonia, su desarrollo durante el Porfiriato, el Kiosco Morisco, el Museo de Geología y algunas historias de personajes y espacios que han formado parte de la identidad del barrio.

El recorrido terminará precisamente en la nueva sucursal, donde la experiencia pasará de las calles a la mesa.

La idea resulta interesante porque pone el foco en algo que a veces se pierde entre aperturas, restaurantes nuevos y lugares de moda: conocer la historia del sitio que estamos visitando también forma parte de descubrir la ciudad.

¿Cuándo abre El Moro Santa María la Ribera?

La nueva sucursal de El Moro en Santa María la Ribera abrirá sus puertas este jueves 27 de agosto de 2026, a partir de las 5:00 de la tarde.

La dirección es Salvador Díaz Mirón, esquina con Jaime Torres Bodet, en Santa María la Ribera, CDMX.

Como parte de la apertura, las primeras 50 personas en fila recibirán un regalo. Además, quienes compren cualquier bebida podrán recibir dos churros durante el evento.

Con esta llegada, una de las churrerías más conocidas de la capital suma una nueva dirección a su historia, esta vez en un barrio que también lleva décadas contando la suya.