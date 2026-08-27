Dolly Parton La millonaria herencia de Dolly Parton: ¿De cuánto fue y quién se la quedará? (Instagram: @dollyparton)

El mundo de la música se encuentra de luto tras el fallecimiento de Dolly Parton a los 80 años, ocurrido el pasado martes 25 de agosto de 2026 en Nashville, Tennessee, a causa de una breve batalla contra el cáncer.

Tras el impacto de la noticia, la atención mediática se ha centrado en el destino de su abundante patrimonio.

Al no haber tenido hijos durante sus casi 60 años de matrimonio con Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025, la falta de herederos en primer grado plantea interrogantes sobre la distribución de sus bienes y derechos de autor.

¿A cuánto asciende el patrimonio de la artista?

De acuerdo con estimaciones publicadas por la revista Forbes, el patrimonio de la intérprete alcanzaba aproximadamente los 450 millones de dólares.

Esta cifra no proviene únicamente de su trayectoria sobre los escenarios, sino también de su visión empresarial.

El catálogo musical de Parton escribió alrededor de 3,000 canciones y conservó durante décadas la propiedad intelectual de sus composiciones, entre las que destacan éxitos globales como “Jolene” y “I Will Always Love You”. Su catálogo editorial está valuado en más de 150 millones de dólares.

Era propietaria del 50% del parque temático Dollywood en Tennessee, una inversión valorada en 165 millones de dólares.

A esto se suman la productora Sandollar Productions, líneas de fragancias, marcas de productos de estilo de vida y bienes raíces.

¿Quién recibirá la herencia de Dolly Parton?

Ante la ausencia de descendencia directa, existen diversas vías sobre cómo podría estructurarse la sucesión de sus bienes.

Cabe señalar que Parton provino de una familia numerosa de 12 hermanos y mantuvo una relación cercana con sus sobrinos, por lo que una parte importante de su patrimonio podría estar destinada a su núcleo familiar.

Ha cobrado fuerza la versión de que la cantante Miley Cyrus, ahijada de la intérprete de “9 to 5”, podría figurar entre las beneficiarias de sus derechos editoriales o bienes personales, debido al vínculo afectivo y profesional que mantuvieron por años.

No obstante, hasta el momento no se ha hecho público ningún documento testamentario oficial que confirme la distribución legal de su herencia.