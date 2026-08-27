Tráiler de GTA VI: estos fueron las novedades lanzadas en el avance oficial de Netflix

Tráiler GTA VI Grand Theft Auto VI vuelve a sacudir la industria de los videojuegos tras liberar el avance extendido de su nueva edición.

Tal parece que Grand Theft Auto VI pronto dejará de ser el mito más recurrente de la industria de los videojuegos, pues su lanzamiento está cada día más cerca de volverse un hecho tangible, suceso que ha sido esperado por millones de fanáticos y fanáticas durante años.

Ahora, con el avance oficial de Grand Theft Auto VI: An Extended Look liberado por Rockstar Games, desarrolladora del videojuego, el entusiasmo ha dado la vuelta al internet, ya que el material mostró mucho más que nuevas escenas cinematográficas, destacando el gran atractivo en las secuencias del gameplay, la interacción entre personajes, el nivel de detalle de Vice City y una enorme cantidad de situaciones que desarrollarán el avance de la historia.

Las novedades más destacadas en el avance oficial de GTA VI lanzado por Netflix

Uno de los mayores impactos del avance fue comprobar cuánto se parece la experiencia del videojuego a una película interactiva sin perder las características que hicieron famosa a la saga, presentando escenas capturadas directamente en PlayStation 5 que se distinguieron por sus transiciones fluidas (entre cinemáticas y gameplay), interiores mucho más detallados y una ciudad en la que prácticamente todo parece tener un propósito.

El protagonismo vuelve a recaer en Jason Duval y Lucía Caminos, quienes pueden ser controlados alternativamente durante diferentes momentos, formato de alta relevancia para la nueva edición, ya que el avance mostró situaciones en las que ambos se encuentran separados y el jugador puede pasar de uno al otro; en pantalla, aparecen indicadores relacionados a cada uno, incluyendo uno que parece representar el estado de su relación.

A pesar de que las escenas de acción fueron otro de los puntos fuertes del avance de GTA VI, mostrando tiroteos con coberturas, combates a corta distancia, efectos de cámara lenta y momentos en los que el jugador o jugadora puede seleccionar con mayor precisión dónde disparar, la nueva edición del popular videojuego dejó claro que no se limitará a disparar, robar vehículos y escapar de la policía, ya que el tráiler adelantó prácticas relevantes como el uso de motos acuáticas, paracaidismo, nado, buceo y hasta carreras de motocross, incrementando la experiencia inmersiva de la franquicia.

Las redes sociales también tendrán una presencia importante dentro del mundo del videojuego, pues una de las escenas muestra a un creador de contenido transmitiendo una persecución mientras los comentarios aparecen en pantalla. Este elemento refuerza la idea de que Rockstar Games utilizará una versión ficticia de la cultura digital para construir parte de la sátira característica de la saga.

Finalmente, también destacó la presencia de Raúl Bautista, un ladrón de bancos que aparece vinculado a los protagonistas y que podría tener un papel importante en la historia.

¿Cuándo sale GTA VI y cuál será su precio en México?

Después de años de esperas, las migajas finalmente construyeron el pan completo: Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series, según lo confirmó Rockstar Games. Hasta el momento, el estudio no ha anunciado una fecha oficial para la versión de PC.

Las preventas comenzaron el 25 de junio de 2026, cuyo precio oficial dependía de la edición del juego a reservar:

Estándar: $79.99 dólares.

$79.99 dólares. Ultimate Edition: $99.99 dólares.

Con el lanzamiento cada vez más cerca, Rockstar Games busca convertir a Grand Theft Auto VI en uno de los mayores acontecimientos de la industria del entretenimiento, éxito que ya ha sido previsto tan sólo con las reacciones al avance extendido de este jueves 27 de agosto, en el cual destaca un mundo mucho más interactivo y ofrece el escenario más ambicioso de la franquicia.