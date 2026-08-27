¡Volvió Twitter (no X)! La plataforma regresa y lanza un mensaje a Elon Musk

Twitter La nueva plataforma de nombre familiar busca distanciarse de las prácticas de X. (twitter.now)

Twitter regresó bajo nuevos propietarios. La red social que Elon Musk compró y rebautizó como X dejó su viejo nombre a la deriva, y ahora un pequeño grupo de desarrolladores tomó el nombre y busca traer de vuelta la plataforma.

¿Un nuevo Twitter?: Lanzan competencia de X bajo su viejo nombre

“Había un lugar donde todo el mundo venía hablar. El hombre más rico lo compró, y rompió. Somos un pequeño equipo recuperando Twitter —y reconstruyéndolo basado en la confianza”, se puede leer en la nueva página de bienvenida de Twitter.now, el relanzamiento de la red social para publicaciones de texto que el billonario (o trillonario en inglés) Elon Musk compró en 2022. Desde esta compra, expertos y usuarios de la plataforma han señalado lo que perciben como un incremento en desinformación y discurso de odio.

En directa oposición a X y otros imitadores como Threads de Meta, este pequeño start-up ha surgido para reclamar el nombre “Twitter” y crear con él una nueva plataforma que promete más libertad de expresión y menos desinformación.

El nuevo proyecto está liderado por la pequeña compañía Operation Bluebird, Inc. Stephen Coates, abogado y miembro de la iniciativa, dijo a través de una publicación de LinkedIn que la intención no es simplemente recuperar la plataforma como era antes, sino crear con el viejo nombre un nuevo espacio que se distancie de aquel comprado por Musk. “No se trata de nostalgia, sino de rebelión”, afirman en su sitio web.

Lo que promete la página para distanciarse de su competencia es un feed que priorice la información verídica y tus gustos personales por encima de los intereses de bots, anunciantes y cuentas que sólo busquen generar polémica. Las publicaciones tendrán un nivel de credibilidad, que tu como usuario podrás mover del 0 al 100 como una perilla de volumen. Esto hará los posts que ves más selectivos o más amplios, dependiendo de a qué quieras estar expuesto. Así, entre más subas la perilla, lo que te aparecerá son publicaciones de cuentas oficiales o que sigues; mientras que entre más la bajes, tu página principal se llenará de opiniones diversas que pueden ser falsas y de odio. La idea con esto es no vetar usuarios, sino más bien permitir una experiencia que te deje priorizar lo que quieres ver, en vez de que esta sea elegida por un algoritmo. Así, aseguran la libertad de expresión por encima de “libertad de alcance” de una publicación.

Ahora mismo, la plataforma está disponible sólo para aquellos que aporten con una donación de $20 o $40 dólares. La primera les otorgará un distintivo especial y los hará accionistas oficiales de la compañía. El segundo además te otorgará el sobrenombre de “luchador”, ya que el dinero extra se usará para financiar la campaña legal por el uso del nombre Twitter. En el futuro, cuando se haya recaudado suficiente dinero para que la compañía se sostenga, abrirá sus puertas a todo el público.