Muere Ana Lucía Bleizeffer, cuñada de Jorge “El Burro” Van Rankin: esto es lo que se sabe

Ana Lucía Bleizeffer Ana Lucía Bleizeffer, Jorge 'Burro' Van Rankin y Magda Bleizeffer durante una reunión familiar en enero de 2026. Foto: Instagram @anahblei

La familia de Jorge “El Burro” Van Rankin atraviesa un momento de luto luego de que este jueves 27 de agosto se confirmara la muerte de Ana Lucía Bleizeffer, hermana de Magda Bleizeffer, pareja del conductor. La noticia fue dada a conocer públicamente por Magda a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida acompañado de una fotografía junto a su hermana.

¿Qué se sabe de la muerte de la cuñada de Jorge Van Rankin?

Ana Lucía era hermana de Magda Bleizeffer, esposa de Jorge “El Burro” Van Rankin, y mantenía una presencia pública principalmente como creadora de contenido y usuaria activa de redes sociales, donde compartía su vida cotidiana y, especialmente, su experiencia al enfrentar diversos problemas de salud.

Utilizaba espacios como “Hoy X Anah” para contar su historia y solicitar apoyo durante su tratamiento médico, mientras que sus propias publicaciones muestran que convirtió su experiencia personal en un mensaje de acompañamiento y reflexión para otras personas.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente la causa del fallecimiento. Los antecedentes de salud de Ana Lucía, incluida su diabetes y los problemas renales que enfrentó durante varios años, forman parte de la información conocida sobre su historia médica, pero no existe confirmación pública de que alguna de estas condiciones haya sido la causa directa de su muerte.

Ana Lucía Bleizeffer había compartido públicamente parte de su lucha contra distintos problemas de salud. Medios especializados documentaron desde 2023 que padecía diabetes desde niña y que enfrentaba una enfermedad renal que la llevó a recibir un trasplante de riñón. Posteriormente requirió atención médica ante el deterioro de la función del órgano trasplantado y buscaba la posibilidad de someterse a un segundo procedimiento.

En 2025, Ana Lucía recordó en redes sociales que habían transcurrido 10 años desde su trasplante renal. Un día antes de que se confirmara su fallecimiento, el 26 de agosto de 2026, también compartió un mensaje en el que habló de un proceso difícil y agradeció una nueva oportunidad de vida, aunque no ofreció detalles públicos suficientes para establecer qué ocurrió posteriormente.

La muerte de Ana Lucía también generó mensajes de despedida entre personas cercanas a ella. Roberto Rivoz, identificado públicamente como su pareja, publicó un mensaje en sus redes sociales para recordar los momentos que compartieron y despedirse de ella.