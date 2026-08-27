Disney+ Plan gratuito de Disney+: revelan nuevos detalles de cómo sería la membresía sin costo de la plataforma (X: @PortalDisneyLAT)

¡Fue aprobado! Luego de una fase de desarrollo de solo tres meses, Disney+ implementará de forma oficial un nuevo plan gratuito dentro de su plataforma, el cual permitirá acceder a un catálogo limitado de contenido.

¿Qué ofrece el nuevo plan gratuito de Disney+?

La modalidad sin costo incluye una serie de características y limitaciones en comparación con las membresías de pago:

Acceso a estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, aunque con un catálogo limitado.

Incluye eventos deportivos seleccionados a través de la señal de ESPN.

No cuenta con transmisión en 4K UHD/HDR, sonido Dolby Atmos ni la opción de descargar contenido para reproducción sin conexión.

El contenido de este plan solo se podrá reproducir en un dispositivo a la vez.

Este formato marca una clara diferencia con las versiones Estándar y Premium, las cuales ofrecen la totalidad del catálogo, mayor calidad de imagen (1080p o 4K), reproducción simultánea en múltiples pantallas y descargas sin conexión.

La llegada del formato ‘Verts’ a Disney+

Junto con el anuncio de la versión gratuita, se dio a conocer que la compañía trabaja en la función Verts, una herramienta que integrará el formato de videos verticales dentro de la aplicación para adaptar la experiencia de navegación en dispositivos móviles.

¿Cuándo estará disponible?

Por el momento, tanto el plan gratuito como el formato de video Verts se encuentran disponibles únicamente en Estados Unidos.

Se prevé que su despliegue a nivel global se realice en los próximos meses.

¿Por qué Disney+ apuesta por una versión sin costo?

Este movimiento estratégico responde a discusiones internas de la compañía para expandir su base de usuarios y recuperar audiencia frente al acelerado crecimiento de plataformas como YouTube.

Con este modelo, la firma busca atraer a nuevos espectadores permitiéndoles explorar su catálogo antes de dar el salto a una suscripción de pago.