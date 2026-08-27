Yanet García habla de su expulsión de La Casa de los Famosos y encara a Galilea Montijo Yanet García habla de su expulsión de La Casa de los Famosos y encara a Galilea Montijo: “Mi salida no la decidió el público” (X: @LaCasaFamososMx / Instagram: @galileamontijo)

La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México derivó en momentos de alta tensión en el foro del programa.

Tras convertirse en la quinta expulsada del reality show, la modelo e influencer Yanet García encaró en vivo a la conductora Galilea Montijo, asegurando que su salida no obedeció al voto de la audiencia, sino a una dinámica impuesta por la producción y sus propios compañeros.

Yanet García confronta en vivo a Galilea Montijo

Durante su llegada al foro del programa después de ser eliminada, la regiomontana tomó el micrófono para expresar su inconformidad con el mecanismo que definió su expulsión frente a otros nominados como Ese Pérez.

“Fue una eliminación muy diferente que no me esperaba, porque como lo dicen aquí, el público tiene la última palabra y en esta ocasión, en mi caso, no fue así. La decisión la tomaron mis compañeros, por eso es que estoy aquí”, comentó García de manera directa.

Ante las declaraciones de la concursante, Galilea Montijo intentó matizar la situación argumentando que la decisión final sí contaba con el respaldo del público y que se trataba de una dinámica compartida.

Sin embargo, Yanet reiteró que el proceso careció de transparencia y que la votación de la audiencia fue relegada en esta gala.

Finalmente, la presentadora de la emisión tuvo que admitir que la dinámica del “exilio” y el formato de salvación empleado en esta nominación fueron mecanismos fijados por la producción.

Galilea Montijo recibe críticas en redes sociales

El cruce de declaraciones en el foro generó una rápida reacción en plataformas digitales. La conducción de Galilea Montijo fue objeto de severos señalamientos por parte de los televidentes, quienes la acusaron de intentar justificar un supuesto fraude y boicot en contra de la regiomontana.

A la controversia se sumaron comentarios vertidos durante la emisión donde se tildó a Yanet García como un “mueble”, término para referirse a participantes con poco juego o escaso contenido dramático.

Fanáticos del formato calificaron la gala como una de las más polémicas de la temporada, exigiendo mayor claridad en los sistemas de votación.