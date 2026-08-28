‘Your Name’ regresa a la pantalla grande por su 10 Aniversario: fecha de reestreno y preventa en México

Your Name reestreno en Cinépolis Una vez más, el amor trasciende el tiempo y el espacio, llevando la magia de ‘Your Name’ de vuelta a los cines.

El éxito de la animación japonesa que hace diez años rompió el récord impuesto por El Viaje de Chihiro en la taquilla mundial, Your Name de Makoto Shinkai, regresa a los cines de México para celebrar su 10º Aniversario, según lo anunció Cinépolis mediante redes sociales.

Desde inicios del 2026, el rumor del reestreno de Your Name en cines internacionales recorrió el internet después de que se realizaran proyecciones especiales en Estados Unidos, sin embargo, no fue hasta la tarde del jueves 27 de agosto —diez años desde su lanzamiento en Japón— que Cinépolis anunció el reestreno para celebrar la trascendental historia sobre la conexión a través del espacio-tiempo y las almas entrelazadas por los hilos del destino, cuya profundidad de trama y animación deslumbrante la convirtió en un parteaguas para la distribución de películas de anime en el mercado internacional.

Your Name en Cinépolis 2026: ¿cuándo será la preventa y el reestreno?

¿Escuchaste hablar de aquel mito: “La persona con la que viste Your Name, será la persona con quien te casarás...”? Tras diez años desde su estreno, es posible que seas parte de las parejas que desmintieron tal creencia de internet (ojalá no), ¡así que tenemos buenas noticias para ti! ¡Habrá otra oportunidad!

Mediante su cuenta oficial, Cinépolis confirmó el reestreno de uno de los mayores éxitos del cine de anime japonés, Your Name, película que celebra su 10º aniversario este agosto de 2026 y el impacto que sembró desde su estreno una década atrás: Your Name no sólo catapultó a Shinkai al éxito internacional, consolidándolo como uno de los mejores directores de animación japonesa en la actualidad, sino que también abrió las puertas del cine comercial mundial a las producciones de anime que prosiguieron en los años siguientes.

¿Cómo se supone que no voy a llorar con esto? 😭✨ #YourName está de regreso por su décimo aniversario. 🥹🎬 ¿La vivimos junt@s? Deja un 💖. @MasQueCineLatam pic.twitter.com/AT5cFdvbbu — Cinépolis (@Cinepolis) August 28, 2026

Si bien los filmes de Studios Ghibli, al mando del legendario Hayao Miyazaki, ya habían influenciado en el cine internacional a inicios del siglo, el éxito masivo de Your Name revolucionó las reglas del negocio y puso la vista del mundo en las producciones de animación japonesa, las cuales expandieron su dominio a las plataformas de streaming y han recaudado millones de dólares que continúan rompiendo récords, como fue el caso de Demon Slayer.

Hasta el momento, Cinépolis no ha anunciado fecha oficial para la preventa, sin embargo, su comunicado adelantó que Your Name llegará a los cines de México a partir del 8 de octubre de 2026, por lo que la venta preliminar de boletos podría estar programada para mediados de septiembre.

El próximo proyecto de Makoto Shinkai, director de Your Name y Suzume

Desde el gran éxito de Your Name a nivel internacional, Shinkai se convirtió en uno de los directores más prolíficos de la animación japonesa en la era moderna, destacando por la profundidad emocional de sus historias que exploran la delicadeza de las conexiones humanas (The Garden of Words, 5 Centimeters per Second), a menudo entralazadas con eventos fantásticos que trascienden el tiempo, espacio y realidad (Your Name, Suzume, Weathering With You).

Esta intensa emotividad no es solitaria en las películas de Makoto Shinkai, sino que va acompañada de una sorprendente animación que convierte a los paisajes en un personaje más de la trama; lluvias, atardeceres y cielos estrellados que se mueven junto a los protagonistas para transmitir el desarrollo de sus emociones a través de los colores y las secuencias.

A su vez, Shinkai se ha popularizado por el uso de la música como un eje narrativo, siendo su colaboración con RADWIMPS (banda japonesa resonsable de la banda sonora en Your Name, Weathering With You y Suzume) una de las características más destacadas de sus últimos filmes por la coordinación que existe entre animación, narración y ritmo musical.

Por lo tanto, el nuevo proyecto que Makoto Shinkai prepara despertó el entusiasmo de millones de fans en el mundo tras el anuncio de Crunchyroll, plataforma especializada en la distribución de anime. No obstante, aún no se han dado a conocer detalles específicos de la trama, personajes o banda sonora.

“Es un trabajo emocionante e incierto. Haré todo lo que esté en mis manos para ofrecerles una película interesante lo antes posible”, escribió el director en redes sociales, adjunto al mensaje de conmemoración por los diez años de Your Name.

A pesar de que Shinkai mantiene en secreto su nueva película, la plataforma confirmó la adquisición de los derechos para su distribución, aliándose con Sony Pictures para llevar el nuevo proyecto a la pantalla grande.